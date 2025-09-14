Τηλεφωνική επικοινωνία της Σ. Ζαχαράκη με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά

Με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά. Υγεία, σοφία και πνευματική αντοχή για το έργο που αναλαμβάνετε» ανέφερε η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με τον νέο ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον νέο ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον νέο Ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 14, 2025

Ο Πατήρ Συμεών Παπαδόπουλος εκλέχθηκε ηγούμενος της μονής Σινά με 19 ψήφους σε σύνολο 20, ενώ ο ίδιος ψήφισε λευκό Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ψήφισαν και οι δύο πλευρές τον ίδιο για ηγούμενο της μονής, χωρίς καμία αμφισβήτηση της διαδικασίας, καταδεικνύοντας την ενότητα όσον αφορά την επόμενη ημέρα της μονής.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν, στις 8 Σεπτεμβρίου, με ανακοίνωσή του, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αποφάσισε ομόφωνα την έκπτωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού από τον θρόνο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Στην ανακοίνωσή του, το Πατριαρχείο διευκρίνισε ότι ο αρχιεπίσκοπος, αν και είχε κληθεί να απολογηθεί ενώπιον της Συνόδου, δεν παρέστη, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, το Πατριαρχείο αποφάσισε ότι από τις 12 Σεπτεμβρίου ο αρχιεπίσκοπος θα φέρει τον τίτλο «Αρχιεπίσκοπος πρώην Σινά, Φαράν και Ραϊθώ», σεβόμενο, όπως τονίζεται, την προχωρημένη ηλικία του αλλά και την εκπεφρασμένη διάθεσή του να διευκολύνει τις διαδικασίες εκλογής νέου ηγουμένου.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για πνεύμα αγάπης και κατανόησης ακόμη και «εις στιγμάς διασαλεύσεως της εκκλησιαστικής τάξεως», με το Πατριαρχείο να επισημαίνει ότι μεριμνά πρωτίστως για τη διαφύλαξη της ειρήνης και της ενότητας της Εκκλησίας. Υπενθυμίζεται ότι, ο Δαμιανός έφτασε στην Ελλάδα με ειδική πτήση του ΥΠΕΞ, συνοδευόμενος από την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον γ.γ. του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιώργο Καλαντζή, μαζί με εννέα μοναχούς της Μονής που εξέφρασαν την επιθυμία να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα παραιτηθεί από τα καθήκοντά του ως Ηγούμενος της Μονής Αγίας Αικατερίνης.

Δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί να συνέλθει η γενική συνέλευση των Πατέρων της Μονής με αποκλειστικό θέμα την εκλογή νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.