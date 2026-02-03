Συνάντηση Ν. Δένδια με τον εκτελεστικό διευθυντή του American Israel Public Affairs Committee

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, είχε, σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή του American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) Arne Christenson και μέλη του διοικητικού συμβουλίου τού AIPAC.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της AIPAC, στην Ουάσιγκτον.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι συζήτησαν «για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».
