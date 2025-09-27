Συνάντηση του ζεύγους Μητσοτάκη με τον Τραμπ - Η δεξίωση του Αμερικανού Προέδρου

Στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Η συμμετοχή του ζεύγους Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο εντάσσεται στις πολυμερείς επαφές της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το πρωθυπουργικό ζεύγος φωτογραφήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Να σημειωθεί ότι στην 5νθημερη παρουσία του στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός είχε σειρά επαφών και συνεντεύξεων, ενώ στην χθεσινή ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τις διεθνείς πρωτοβουλίες της Ελλάδας σε θέματα ασφάλειας, τεχνολογίας και Άμυνας.



