Συνάντηση Δένδια με Ινδό ΥΠΕΞ - Στην ατζέντα οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις
Screen grab by X/ Nikos Dendias
Screen grab by X/ Nikos Dendias

06/02/2026 • 17:35
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Subrahmanyam Jaishankar, στην κατοικία του στο Νέο Δελχί.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Rajnath Singh.

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας τονίζει: «Είχαμε εγκάρδια συζήτηση για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».

