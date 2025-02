Συνάντηση Γεραπετρίτη με Χακάν Φιντάν στη Ντόχα - Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις και οι διεθνείς εξελίξεις

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά την επίσκεψή του στη Ντόχα του Κατάρ. ΄Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο X, σι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

📍 Doha | Greek FM George Gerapetritis met with the FM of Türkiye, Hakan Fidan, during his visit to #Qatar . Discussions focused on bilateral relations, regional and international developments. pic.twitter.com/k3TCN4LyNj

Η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας - Τουρκίας πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα. Κατά τη συνάντησή τους στην Ντόχα, οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Συγκεκριμένα, συζήτησαν για το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, το προσεχές διάστημα. Συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού, ώστε να διατηρηθεί το εποικοδομητικό κλίμα, μέσω του δομημένου διαλόγου, δηλαδή του Πολιτικού Διαλόγου, της Θετικής Ατζέντας, των ΜΟΕ. Επίσης, συζήτησαν για το Κυπριακό εν όψει συνάντησης σε διευρυμένη σύνθεση.

Ετέθησαν από την ελληνική πλευρά τα ζητήματα σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ως προς τα περιφερειακά θέματα, αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ενόψει της περιοδείας του κ. Γεραπετρίτη στην περιοχή, ως εκ των πρώτων ΥΠΕΞ της ΕΕ που επισκέπτονται την περιοχή μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε την Κυριακή με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις, την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή, την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και στο Λίβανο καθώς και τις εξελίξεις στη Συρία.

📍Doha 🇬🇷🇶🇦 Greek FM G.Gerapetritis met w/ Prime Minister & Minister of Foreign Affairs of Qatar H.E. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.



Discussions focused on bilateral relations, the day after in #Middle East, ceasefire in #Gaza& #Lebanon and developments in #Syria pic.twitter.com/GSDp2t88Xm