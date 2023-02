Στις ΗΠΑ σήμερα το Φόρουμ Δελφών για την ενεργειακή ασφάλεια

Στην ενεργειακή ασφάλεια, την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής και στις βασικές προτεραιότητες για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα επικεντρωθεί το 4ο Φόρουμ των Δελφών για τη νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον.

Ειδικότερα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε συνεργασία με ινστιτούτα πολιτικής ανάλυσης και δεξαμενών σκέψης, όπως το «Centre for Maritime Strategy», το «Foundation for Defense of Democracies» και το «German Marshall Fund of the United States». Οι συζητήσεις θα κινηθούν γύρω από το μέλλον της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας μέσω της Ανατολικής Μεσογείου, το «East Med Gas Forum» και τα «Abraham Accords», το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και η Δύση λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Το βράδυ (ξημερώματα Τρίτης ώρα Ελλάδας) θα τιμηθεί με το βραβείο «Ηγέτης» ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Άγγελος Τσακόπουλος στο πανεπιστήμιο Georgetown. Το δείπνο διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Hellas and Diaspora-The Future» και το βραβείο θα απονείμει η τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Νάνσι Πελόζι.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, o γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν, τα μέλη του Κογκρέσου, Γκας Μπιλιράκης, Κρις Πάπας, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Τζον Σαρμπάνης, Ντίνα Τάιτους, Ντέιβιντ Σισιλίνι, Ρομπ Μενέντεζ, ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας- Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, o πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, η πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο βουλευτής, Δημήτρης Καιρίδης, o υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για ενεργειακούς πόρους, Τζέφρι Πάιατ, ο πρώην ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Ντιμιτρόφ, o καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας, Άντριου Νόβο, η αντικυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Ελένη Κουναλάκη, ο εκτελεστικός διευθυντής της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, o Ναύαρχος, και κοσμήτορας του Κέντρου Ναυτιλιακής Πολιτικής των ΗΠΑ, Τζειμς Φόγκο.