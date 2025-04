Στην Πολωνία την Πέμπτη ο Ν. Δένδιας για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της ΕΕ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί την Πέμπτη (03/04), στη Βαρσοβία, προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων & Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διοργανώνει η πολωνική Προεδρία.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου θα συζητηθούν μεταξύ άλλων το Σχέδιο ReArm Europe, η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και η κατάσταση στην Ουκρανία.

Το ίδιο απόγευμα (03/04) ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στο Λονδίνο, όπου θα συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Μαζί με το παιδί», με θέμα: «Our Future matters: Protecting children in crisis situations. From struggle to strength».

Την Παρασκευή (04/04) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτα.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Υπουργός θα παραβρεθεί στην Τελετή Υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών και του Imperial War Museum του Λονδίνου.