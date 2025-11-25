Στην Κωνσταντινούπολη ο Μάικλ Ρήγας: Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο θα πραγματοποιήσει στην Κωνσταντινούπολη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας, ο οποίος θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τον εορτασμό της 1700ής επετείου της Α' Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κ. Ρήγας θα ταξιδέψει στην Τουρκία, το Ιράκ και το Ισραήλ από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου με στόχο να υπογραμμίσει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ευημερίας σε όλη την περιοχή.

Κατά την παραμονή του στη γειτονική χώρα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα συμμετάσχει σε συναντήσεις με τους Τούρκους ομολόγους του για την προώθηση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας.