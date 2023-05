Στην Καλαμάτα τα νέα εκπαιδευτικά M-346 της Πολεμικής Αεροπορίας (vid)

Στην Καλαμάτα έφτασαν τα δύο πρώτα από τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη M346 για την εκπαίδευση των Ικάρων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκπαίδευση στα νέα αεροσκάφη καθιστά πιο εύκολη τη μετάβαση στα F-16, τα Mirage 2000, τα Rafale και μελλοντικά τα F-35.

The first 2 new 🇬🇷training Aircraft M-346 landed. New era!!! WELCOME#Hellenic_MOD #HNDGS pic.twitter.com/eVHuAFr07Z