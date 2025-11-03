Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η 3η ετήσια επισκόπηση του Διμερούς Στρατηγικού Πλαισίου Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου

Η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Stephen Doughty, συναντήθηκαν σήμερα στην Αθήνα, για τη διεξαγωγή της 3ης ετήσιας επισκόπησης του Διμερούς Στρατηγικού Πλαισίου Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου (ΣΔΠ).

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος που έχει σημειωθεί στους επιμέρους τομείς του ΣΔΠ, η οποία συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας για την υποστήριξη των κοινών στόχων και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τρέχοντα διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, και ιδίως στη Γάζα, καθώς και στη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα αμυντικής συνεργασίας, μετανάστευσης και επιβολής του νόμου, καθώς και θέματα που αφορούν το εμπόριο και τις επενδύσεις, τον τουρισμό, την κλιματική και ενεργειακή ασφάλεια, τις ναυτιλιακές υποθέσεις, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επιστήμη και την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την υγεία και τα οικονομικά.