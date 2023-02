Σε πλήρη εξέλιξη η ναυπήγηση της ελληνικής φρεγάτας «Belharra» (pics)

Την έξελιξη στη ναυπήγηση της ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra» κλάσεως «Κίμων» παρουσιάζουν με ανάρτησή τους τα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας.

Στις δύο φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο twitter, παρουσιάζονται το κατάστρωμα της φρεγάτας καθώς και το πτερύγιο της.

Τον περασμένο Δεκέμβριο η Naval Group είχε ανακοινώσει σημαντική πρόοδο στη ναυπήγηση της ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra». Σύμφωνα με την τότε ανακοίνωση πέντε προεξοπλισμένοι τομείς, της πρώτης ελληνικής φρεγάτας κλάσης «Κίμων», τοποθετήθηκαν στο διάμηκες, με τους δύο πρώτους τομείς να έχουν ήδη συγκολληθεί μεταξύ τους.

[#NAVGREEK] ⚓🇬🇷 7️⃣ weeks after the entry of the 1️⃣st block of the first FDI HN in the dry dock, 5️⃣ pre-outfitted blocks of the very First of Class frigate Kimon are laid on the keel line, and the 2️⃣ first blocks have been welded together! pic.twitter.com/3czDDXI6xS