Σε άριστο κλίμα η συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: «Η Ελλάδα έχει πολύ ισχυρό αποτύπωμα», δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ

Σε άριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε η 45λεπτη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο την Παρασκευή (28/02) στο Στείτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνεται ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι ένας από τους πρώτους υπουργούς Εξωτερικών που συναντάται με τον κ. Rubio στην Ουάσιγκτων.

Κατά τη συνάντηση αμφότεροι οι υπουργοί επεσήμαναν το στρατηγικό χαρακτήρα των διμερών σχέσεων. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου εντός του NATO. Οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, της οικονομίας, του εμπορίου και του τουρισμού.



Δόθηκε έμφαση στο σημαντικό ρόλο της Ελλάδας, ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο υπουργοί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων και τρόπους ενίσχυσης αυτών. Αντικείμενο συζήτησης ήταν επίσης, η Μέση Ανατολή, ο ρόλος της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου, ο οποίος διατηρεί στρατηγική σχέση με Ισραήλ και άριστες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, γεγονός το οποίο την καθιστά αξιόπιστο συνομιλητή.



Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ χαιρέτισε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αμφότεροι συμφώνησαν να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση εντός του Οργανισμού. Αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, στον τομέα της μετανάστευσης και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε, τέλος, στη δυναμική παρουσία της Ομογένειας στις ΗΠΑ, ως συνδετικού κρίκου μεταξύ των δύο χωρών και λαών.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε τα εξής:

«Είχα την ευκαιρία σήμερα να έχω μια πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κ. Marco Rubio. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση. Συνομιλήσαμε για περίπου 45 λεπτά για όλα τα θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή συνεργασία, αλλά και το διεθνές περιβάλλον.

Συζητήσαμε για τη στρατηγική σχέση που συνδέει την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πολύ υψηλό σημείο που βρίσκονται αυτές οι διμερείς σχέσεις σήμερα και το περιθώριο που υπάρχει για να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο με τη νέα αμερικανική Διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στον τουρισμό, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνική Διασπορά αποτελεί πάντοτε έναν πολύ ισχυρό πόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια γέφυρα που ενώνει τους δύο λαούς.

Συζητήσαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών και τα θέματα, τα οποία αφορούν την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ειδικά για το ζήτημα της Ουκρανίας, επεσήμανα ότι η Ευρώπη παραμένει πιστή σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για τον ουκρανικό λαό. Και ανεξάρτητα από τη δημόσια αντιπαράθεση, η οποία υπήρξε σήμερα, παραμένει υποχρέωση της Ευρώπης να αναβαθμίσει τις αμυντικές της υποδομές. Η υποστήριξη όμως των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αναγκαία.

Εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, η οποία θα διασφαλίζει την ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή. Θα διασφαλίζει την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά θα διασφαλίζει και το μέλλον για τον παλαιστινιακό λαό. Η ευρύτερη περιοχή θα πρέπει επιτέλους να περιέλθει σε μια κατάσταση μακράς ειρήνης.

Η Ελλάδα, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, είναι σε θέση να αφήσει ένα ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα. Η Ελλάδα συζητεί με όλους. Αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου.

Και προσβλέπουμε σε μια περαιτέρω συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση, έτσι ώστε αφενός να βελτιωθούν σημαντικά οι διμερείς μας σχέσεις ακόμη περισσότερο, αλλά από την άλλη πλευρά να συμβάλλουμε από κοινού στην εμπέδωση της περιφερειακής και διεθνούς ειρήνης.

Την εβδομάδα αυτή είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τους Προέδρους των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων, Βουλής και Γερουσίας, καθώς επίσης με σειρά Γερουσιαστών και με τους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές. Η εντύπωση, την οποία αποκόμισα, είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο. Έχει τον μεγάλο σεβασμό από τη διεθνή κοινότητα.

Το αμερικανικό Κογκρέσο στέκεται στις ευαισθησίες της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας.

Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Θα μιλούμε με όλους.

Η Ελλάδα είναι πάντοτε σε θέση να μπορεί να συζητεί με όρους διεθνούς δικαίου. Και για τον λόγο αυτό η αίσθηση είναι ότι, με την πάροδο του χρόνου, θα εμπεδώσουμε ακόμα καλύτερες σχέσεις με τη Βουλή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και με την νέα αμερικανική Διοίκηση».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ανάρτησή του X ανέφερε τα εξής: «Στη σημερινή συνάντησή μου με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γεραπετρίτη, συζητήσαμε τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί ως εταίροι, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και κατά τη διάρκεια της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προοπτικές για μελλοντική συνεργασία.

