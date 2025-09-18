Κ. Ιατρίδης

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους κινητοποίησης, μετά από εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, για την αιφνιδιαστική εκτέλεση μεγάλης κλίμακας διακλαδικής άσκησης. Η άσκηση καλύπτει όλο το Αιγαίο αλλά και τον Έβρο, ενεργοποιώντας τη Διακλαδική Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης «Δέλτα», με στόχο την προβολή της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας απέναντι στην τουρκική πρόκληση με το ερευνητικό σκάφος «Piri Reis».

Η κινητοποίηση είναι καθολική. Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων έχουν αναπτυχθεί σε περισσότερα από 30 νησιά, ενώ η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με πάνω από 60 μαχητικά, σε συνδυασμό με το σύνολο του Στόλου που εκτελεί ασκήσεις και αποστολές σε καίριες θαλάσσιες περιοχές. Το ΓΕΕΘΑ, με την ανακοίνωσή του, τόνισε ότι σκοπός είναι η διαρκής ενίσχυση της ετοιμότητας και η εξέταση των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων σε συνθήκες υψηλής επιχειρησιακής πίεσης.

Η αντίδραση της Ελλάδας είναι σαφής και πολύπλευρη. Με την άμεση έκδοση ελληνικής Navtex από τον σταθμό Λήμνου, την ταχεία κινητοποίηση δυνάμεων και την εντυπωσιακή επιχειρησιακή παρουσία σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, η Ελλάδα έστειλε το μήνυμα ότι, δεν θα ανεχθεί τετελεσμένα. Η τουρκική εξαγγελία για έρευνες του «Piri Reis» σε περιοχές που επικαλύπτουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Ακόμη και αν το σκάφος παραμένει, προς το παρόν, αγκυροβολημένο στη Σμύρνη λόγω τεχνικών προβλημάτων, η Ελλάδα δείχνει ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε κίνηση στο πεδίο.

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Οι εξελίξεις στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με την κατάθεση προσφοράς της Chevron για έρευνες νότια της Κρήτης και την πρόοδο στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Η Άγκυρα, που επιχειρεί διαχρονικά να αμφισβητήσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, επιλέγει για άλλη μια φορά να δοκιμάσει τις αντοχές της Αθήνας. Η απάντηση όμως είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα δεν μένει αδρανής, ούτε περιορίζεται σε διπλωματικές διαμαρτυρίες, αλλά επιδεικνύει εμπράκτως τη στρατιωτική της ετοιμότητα.

Η άσκηση στον Έβρο και το Αιγαίο δεν είναι μια απλή εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πολιτικο-στρατιωτικό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τα μέσα, την τεχνογνωσία και κυρίως τη βούληση να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η ανάπτυξη δυνάμεων σε νησιά-κλειδιά, η ταυτόχρονη επιχειρησιακή δράση του Στόλου και η αεροπορική ισχύς που αναπτύσσεται σε σύντομο χρονικό διάστημα αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας.

Η Τουρκία μπορεί να ποντάρει στη δημιουργία εντάσεων, όμως η ελληνική απάντηση δείχνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης. Το μήνυμα που στέλνεται είναι διπλό. Προς την Τουρκία, ότι η Ελλάδα θα απαντά αποφασιστικά σε κάθε πρόκληση· και προς τους εταίρους και συμμάχους, ότι η χώρα παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή σκακιέρα της περιοχής αναδιατάσσεται, η Ελλάδα επιλέγει να προτάξει δύναμη, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Η διακλαδική άσκηση δεν είναι απλώς μια στρατιωτική επίδειξη. Είναι δήλωση βούλησης. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, έτοιμη, δυνατή και αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματά της, στέλνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα ότι καμία τουρκική πρόκληση δεν θα μείνει χωρίς απάντηση.

* Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης είναι Αντιπτέραρχος (Ι) εα, Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ, Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, Αμυντικός Αναλυτής.