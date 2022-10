Έτσι θα επιτεθεί η Τουρκία στην Ελλάδα το 2023

Τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία θα επιτεθεί στη χώρα μας μες στην επόμενη, κρίσιμη για την πολιτική επιβίωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρονιά, περιγράφει ο Μάικλ Ρούμπιν, αναλυτής μιας από τις γνωστότερες και ισχυρότερες «δεξαμενές σκέψης» της Ουάσινγκτον, του American Enterprise Institute.

O Ρούμπιν σε χθεσινό άρθρο του εκτιμά ότι ο Τούρκος πρόεδρος εν όψει δύσκολων εκλογών στην χώρα του, θα «δανειστεί μια σελίδα από το εγχειρίδιο της Κίνας», όπου ο στρατός έχει προχωρήσει στην κατάληψη πολλών βράχων και βραχονησίδων της Νότιας Θάλασσας της Κίνας.

“This Could Be How #Turkey Attacks Greece in 2023” (my latest in ⁦@TheNatlInterest⁩). ⁦@AEIfdp⁩ #Turkiye #Greece ⁦@NATO⁩ https://t.co/fIwftHmwLk