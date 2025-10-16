Προκλητικές δηλώσεις Τατάρ: Θα αγοράσουμε και θα τουρκοποιήσουμε τις ελληνοκυπριακές περιουσίες

Σε προκλητικές δηλώσεις προέβη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, λέγοντας πως «ήρθε η ώρα να τουρκοποιήσουμε τις ελληνοκυπριακές περιουσίες στο βορρά αγοράζοντάς τες», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος είναι κατά της παραχώρησης εδαφών.

Ο Τατάρ υποστήριξε στην εκπομπή ότι οι Τουρκοκύπριοι κατείχαν ολόκληρο το νησί κατά την Οθωμανική περίοδο και το 45% του νησιού ήταν υπό βρετανική κυριαρχία, λέγοντας ότι είναι υποχρεωτικό να κάνουν κάτι γι’ αυτό το θέμα.

«Είμαι κατά της παραχώρησης εδαφών. Πιστεύω επίσης ότι είναι στρατηγικά λάθος. Η παραχώρηση εδάφους σημαίνει ότι θα στριμωχτούμε ανάμεσα στον Πενταδάκτυλο και τη θάλασσα. Πώς λοιπόν θα επιβιώσουμε; Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό», ανέφερε, σύμφωνα με το Sigmalive.

Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε επίσης ότι μπορεί η αναγνώριση του ψευδοκράτους να μην έρθει σε 3-5 χρόνια, αλλά ισχυρίστηκε ότι «σίγουρα μια μέρα η τδβκ θ’ αναγνωριστεί». Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, οι απευθείας πτήσεις, το απευθείας εμπόριο και απευθείας επαφές (3D) αποτελούν προϋποθέσεις για επίσημες διαπραγματεύσεις.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Τατάρ είπε ότι η πρόταση για «δύο ξεχωριστά κράτη εντός της ΕΕ» ήταν μέρος του κυβερνητικού προγράμματος της «κυβέρνησης» ΚΚΕ – ΚΛ στο παρελθόν, όταν ήταν ο ίδιος «πρωθυπουργός». Δεν συμμερίζεται, πρόσθεσε, την άποψη ότι πέρασαν 5 χρόνια μάταια.

«Ο ΓΓ του ΟΗΕ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος στην ομοσπονδία. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε επανειλημμένα το μοντέλο των δύο κρατών. Η θέση μας εντός του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών ενδυναμώνεται σταθερά. Δεν είναι αυτά τα επιτεύγματα; Δεν είναι επιτυχία η διάσωση αυτού του έθνους από την άβυσσο της ομοσπονδίας και η ένταξή του στην πολιτική των δύο χωριστών κρατών; Δεν είναι επιτυχία να προχωράμε ως κυρίαρχο κράτος, διατηρώντας παράλληλα το καθεστώς του εγγυητή; Ποιο είναι το νόημα ότι ήταν μάταια αυτά τα πέντε χρόνια;», διερωτήθηκε.

Όπως ισχυρίστηκε, «αυτό που έχουμε πετύχει τα τελευταία πέντε χρόνια είναι σαφές. Όσοι είναι τεχνικά εξοικειωμένοι με το Κυπριακό συμφωνούν μαζί μας. Και πρώην διαπραγματευτές επιβεβαιώνουν τα δικαιώματά μας». Δεν πρόκειται, συνέχισε, να υποχωρήσει από τα «σύνορα» που χαράχθηκαν το 1974.