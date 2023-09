Το πρόγραμμα του Γ. Γεραπετρίτη στη 78η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της 78ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα συμμετάσχει σε συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ, παρουσία του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος σε μία συνάντηση υψηλού επιπέδου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή με τίτλο «Η προσπάθεια για την Ειρήνη - Μια νέα προσπάθεια για τη Μέση Ανατολή» («The Peace Day Effort - A new Effort for the Middle East») με συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών και υψηλών αξιωματούχων από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την ΕΕ και τον Αραβικό Σύνδεσμο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Με αφορμή την 50η επέτειο εισδοχής της Γερμανίας στον ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών, θα παραστεί σε εκδήλωση, την οποία διοργανώνει ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών θα παρευρεθεί σε συνάντηση, την οποία διοργανώνουν οι οργανώσεις και οι σύλλογοι της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέλος, στο πλαίσιο προώθησης της ελληνικής υποψηφιότητας για τη θέση μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-2026, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του, του Ουζμπεκιστάν και του Ισημερινού.