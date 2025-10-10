Πηγές ΥΠΑΜ Τουρκίας

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια οριστική εξέλιξη», δηλώνουν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφορικά με το αίτημα της Άγκυρας για προμήθεια ευρωπαϊκών μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter.

«Δεν υπάρχει ακόμη κάτι οριστικό στο θέμα της προμήθειας των Eurofighter. Όταν η σύμβαση φτάσει στο στάδιο της έγκρισης, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας (SAFE), οι πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ άφησαν αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για «προσπάθειες αποκλεισμού» της Άγκυρας.

«Γινόμαστε μάρτυρες προσπαθειών προς την κατεύθυνση του αποκλεισμού των συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, από την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας ή της χρήσης της ως μέσου συναλλαγής», ανέφεραν.

«Όπως γίνεται αντιληπτό, ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ επιδιώκουν να υλοποιήσουν τις μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες, εμποδίζοντας πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια της Ένωσης», πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Άγκυρα θεωρεί ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από συμμετοχή, στρατηγική πρόβλεψη και συλλογική αλληλεγγύη, κάτι που, όπως σημειώνουν, απαιτεί «μια οραματική προσέγγιση».

«Υπό αυτό το πρίσμα, πιστεύουμε ότι η χώρα μας, με τις αμυντικές δυνατότητες που διαθέτει, θα συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτό επισημαίνεται και από πολλούς συμμάχους μας, μέλη της ΕΕ», σημείωσαν οι πηγές του τουρκικού υπουργείου.

Καταλήγοντας, τόνισαν ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «να εργάζεται για την ανάπτυξη αμυντικής συνεργασίας με τους ανοιχτόμυαλους και προνοητικούς Ευρωπαίους συμμάχους», είτε στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE είτε εκτός αυτού.