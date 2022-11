Οι τακτικισμοί και τα «ευχαριστώ» για τα συλλυπητήρια μηνύματα

Τη γνωστή τακτική της Τουρκίας, τη μια ημέρα να απειλεί και την άλλη να κατεβάζει τους τόνους, επιχειρώντας να δείξει το «καλό της πρόσωπο», ακολούθησε για μια ακόμη ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ενόψει της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο Μπάιντεν έσπευσε μέσω tweet να ευχαριστήσει σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων τις ΗΠΑ και την Ελλάδα, για τα συλλυπητήρια μηνύματα που έστειλαν για την τρομοκρατική επίθεση, προκειμένου να δείξει μια άλλη εικόνα κυρίως προς την αμερικανική κυβέρνηση, τη στήριξη της οποίας τόσο έχει ανάγκη στο ζήτημα των F16.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλες τις χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς που αντέδρασαν στην τρομοκρατική επίθεση στην οδό Ιστικλάλ, συμμερίστηκαν τον πόνο μας και έδωσαν τα συλλυπητήριά τους», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter στο οποίο επισυνάπτεται φωτογραφία με τις σημαίες όλων των χωρών που εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους. Στη φωτογραφία διακρίνεται η ελληνική και αμερικανική σημαία.

Τακτικισμοί που επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι ταυτόχρονα με τα «ευχαριστώ», υπήρξε νέα φραστική τουρκική επίθεση, αυτή τη φορά από τον Τούρκο υφ. Εσωτερικών, Ισμαήλ Τσατακλί προς τον υπ. Προστασίας του Πολίτη Τ. Θεοδωρικάκο, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς για εκπαίδευση τρομοκρατών στο Λαύριο.

Χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή του στο twitter ο Ισμαήλ Τσατακλί, χαρακτήρισε τον Τάκη Θεοδωρικάκο «αναιδή και αδιάντροπο» για την φράση του ότι «η Ελλάδα από θέση αρχών είναι ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας» λέγοντας πως «Είναι σαφές ότι προστατεύετε τα σύνορα(!) Είναι σαφές ότι προστατεύετε τα σύνορα από το Στρατόπεδο Λαυρίου του PKK (!) Από τα μέλη της FETO που δεχεστε (!) Εσείς σκοτώνετε αθώους, ανοίγετε αγκαλιές στους τρομοκράτες!».

«Αδιάντροποι είναι όποιοι εργαλειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους, τους παράνομους μετανάστες, με βάρβαρο τρόπο και όσοι δηλητηριάζουν τις σχέσεις των δύο λαών μας. Η Ελλάδα από θέση αρχών είναι ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας και αυτό το γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα» απάντησε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σημειώνοντας παράλληλα σε πρόσθετη ανάρτηση ότι «οι ύβρεις και οι συκοφαντίες των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας πέφτουν στο κενό».

Μια ημέρα πριν, ο Τούρκος υπ. Εσωτερικών Σ.Σοιλού είχε εξαπολύσει σφοδρά πυρά κατά Ελλάδας, ΗΠΑ, κατηγορώντας τις ότι «η Σύρια δράστις της αιματηρής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη θα είχε διαφύγει σήμερα στην Ελλάδα αν δεν είχε συλληφθεί», ενώ ο ίδιος δεν αποδέχτηκε ούτε τα συλλυπητήρια από τις ΗΠΑ για την επίθεση.

