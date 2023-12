Ήξεις αφήξεις από τον Ράμα για τον «εκλεγμένο δήμαρχο» Μπελέρη

Ανάρτηση στην πλατφόρμα X για την υπόθεση Μπελέρη έκανε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, μετά την απόφαση του αλβανικού Ειδικού Δικαστηρίου να πει «όχι» στην ορκωμοσία του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας που παραμένει προφυλακισμένος.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη Σύνοδο των Δυτικών Βαλκανίων, που συζητά την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας ότι το θέμα ανάληψης καθηκόντων από τον Φρέντη Μπελέρη και το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη δεν αποτελεί διμερές ζήτημα Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους Δικαίου, που αποτελεί την κορωνίδα της ενταξιακής διαδικασίας. Μάλιστα ο πρωθυπουργός είχε και τετ α τετ με τον Αλβανό ομόλογό, όπου του επέστησε την προσοχή για τον χειρισμό.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επιμένει αρχικά, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει πολιτικό παρασκήνιο, αλλά επιλέγει παράλληλα να χαρακτηρίσει «νομικά ορθή» την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου να αρνηθεί την άδεια ορκωμοσίας στον έγκλειστο Μπελέρη.

Στη συνέχεια όμως, χαρακτηρίζει «εκλεγμένο δήμαρχο» τον Μπελέρη και «ηττημένο υποψήφιο (…) χωρίς νομιμοποίηση» τον Γκέργκι Γκόρο, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει ότι έχει πια δημιουργηθεί «αδιέξοδο» το οποίο χρήζει «επίλυσης» αναφορικά με τη δημαρχία στη Χειμάρρα.

«…Η προσωρινή συνέχιση των καθηκόντων του ηττημένου υποψηφίου, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει προφυλακισμένος και ο προηγούμενος δήμαρχος στερείται νομιμότητας να ηγηθεί του δήμου απουσία του νικητή, τονίζει την ανάγκη επίλυσης αυτού του αδιεξόδου μέσω της διακοπής της θητείας του χαμένου υποψηφίου…», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Δηλαδή, ο κ. Ράμα δείχνει να αποδέχεται ότι ο κ. Μπελέρης εξελέγη δήμαρχος Χειμάρρας και ότι ο ηττηθείς υποψήφιος δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα δημάρχου, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αλλαγή σκυτάλης στον δήμο.

Πώς θα μπορούσε πρακτικά να γίνει αυτή η μετάβαση, μένει να φανεί, με κάποιους να εκτιμούν ότι ο Ράμα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να προετοιμάζει το έδαφος για νέες εκλογές.

