Συνάντηση Δημήτρη Αβραμόπουλου με Ερντογάν στην Άγκυρα

Στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας ΑΚΡ, στην Άγκυρα, ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, παραβρέθηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο πρώην υπουργός, βουλευτής της ΝΔ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας και του κόμματος ΑΚΡ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και με τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Σε ανάρτηση της στο Χ η οποία συνοδεύεται από σχετική φωτογραφία η τουρκική προεδρία αναφέρει: «Ο Πρόεδρος @RTErdogan υποδέχθηκε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας».

