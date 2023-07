Ο Ερντογάν στέλνει πυροσβεστικά αεροπλάνα στην Ελλάδα, αλλά θέλει αποστρατιωτικοποίηση νησιών

Την συνδρομή της Τουρκίας στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην ελληνική επικράτεια αποφάσισε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, προχωρώντας σε μία κίνηση φιλίας προς την Αθήνα, ενώ προ ολίγου έθεσε ξανά στο τραπέζι το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

Συγκεκριμένα, με τρία εναέρια μέσα θα συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών η Τουρκία, μετά από εντολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανακοινώθηκε, θα σταλούν στην Ελλάδα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι «το αμφίβιο αεροσκάφος με αποτελεσματική ευελιξία και το πυροσβεστικό ελικόπτερο θα χρησιμοποιηθούν για την επέμβαση σε δασικές πυρκαγιές».

Τα αεροσκάφη είναι εγγεγραμμένα στο αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του υπουργείου Γεωργίας και Δασών με τα πληρώματά τους.

Türkiye will dispatch 2 amphibious firefighting aircraft and 1 firefighting helicopter to combat the ongoing wildfires in Greece.



