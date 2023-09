Τριμερής στη Λευκωσία

Τη βεβαιότητά του ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, εξέφρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής έφτασε στη Λευκωσία, όπου τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής των δύο χωρών, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Υποδεχόμενος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας, ο Ν. Χριστοδουλίδης τον ευχαρίστησε για τη βοήθεια που παρείχε το Ισραήλ στην κατάσβεση των πρόσφατων πυρκαγιών στη Λεμεσό, σημειώνοντας ότι «αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Κύπρο εδώ και πέντε χρόνια και η δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών από τότε που ανέλαβε καθήκοντα πριν από έξι μήνες, ο Κύπριος πρόεδρος είπε ότι αυτό είναι «μια ξεκάθαρη ένδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη σχέση μας, τη στρατηγική συνεργασία δύο δημοκρατιών της Ανατολικής Μεσογείου που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο».

Επισήμανε ότι προσδοκά στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, αναφέροντας ότι χρειάζεται να προκύψουν κι άλλα παραδοτέα, ειδικά στην ενέργεια. «Χάρηκα που άκουσα τα σχόλιά σου πριν την αναχώρησή σου για την Κύπρο και προσδοκώ στις συζητήσεις μας και φυσικά, αύριο, με τον (πρωθυπουργό της Ελλάδας) Κυριάκο (Μητσοτάκη), στην Τριμερή», είπε, σημειώνοντας ότι αυτή θα είναι η ένατη τριμερής συνάντηση, από όταν ξεκίνησαν πριν οκτώ χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Μ. Νετανιάχου, ευχαρίστησε τον Ν. Χριστοδουλίδη, λέγοντας ότι η φιλία ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιο δυνατή και γίνεται ακόμα πιο δυνατή με τον καιρό.

«Από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη σχέση, την τριμερή συμμαχία της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τόσα πολλά οφέλη και αναμένουμε άλλα τόσα», σημείωσε, αναφέροντας, ενδεικτικά, τους τομείς του τουρισμού, των επενδύσεων, του εμπορίου ψηλής τεχνολογίας, της ασφάλειας και άλλα, ενώ αναφέρθηκε και στην τριμερή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για συνεργασία.

«Σύντομα συνάντηση με ηγέτες Κύπρου και Ελλάδας. Από την τριμερή συμμαχία μας το 2016, έχουμε δει ώθηση της οικονομίας και της ασφάλειας, με εκατομμύρια Ισραηλινούς να επισκέπτονται και τα δύο έθνη. Προχωράμε επίσης στην ενέργεια, ειδικά μετά την εξόρυξη θαλάσσιου αερίου. Διερεύνηση δύο μεγάλων οδών για την προμήθεια φυσικού αερίου της Ευρώπης» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

