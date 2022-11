Τσαβούσογλου: Στην Ελλάδα ξέρουν τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις την Τουρκία

Η Ελλάδα «δεν είναι ειλικρινής και έντιμη» όσον αφορά τα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σήμερα Τετάρτη, προσθέτοντας ότι «η Αθήνα εμποδίζει τον δρόμο προς τη δικαιοσύνη».

«Οι ισχυρισμοί ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Τουρκία δείχνουν ότι η Αθήνα έχει χάσει το μέτρο», σημείωσε. «Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα μίλι επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο», διαμήνυσε στη συνέχεια.

#URGENT Greece 'not sincere and honest' regarding Aegean, East Med. issues, Turkish foreign minister says, adding Athens blocks path to justice pic.twitter.com/X6QAbQy8ek