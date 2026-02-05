Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Απαράδεκτοι και αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο οι ισχυρισμοί για τα 12 μίλια

Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας ως απάντηση στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Συγκεκριμένα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Οι τελευταίες δηλώσεις του Μητσοτάκη»: «Η στάση της χώρας μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης».

"Yunan politikacıların Ege'de karasularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu net"



MSB: Yunanistan’ın tek yanlı açıklamaları uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez. TSK, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü menfaatini koruma görevini sürdürüyor.… pic.twitter.com/NmE7tMgh7E — TRT HABER (@trthaber) February 5, 2026

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης προστίθεται ότι «οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες».

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι τέτοιου είδους δηλώσεις «δεν παράγουν καμία έννομη συνέπεια για τη χώρα μας», ενώ επισημαίνει ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «συνεχίζουν με αποφασιστικότητα και επιμονή την αποστολή τους για την προστασία κάθε δικαιώματος και συμφέροντος της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της χώρας, στο πλαίσιο του δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”».

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Κυρ. Μητσοτάκη για την Τουρκία

Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη εφ'όλης της ύλης στον δημοσιογράφο, διευθυντή της εφημερίδας «Καθημερινή», Αλέξη Παπαχελά και αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά σημείωσε ότι οι σχέσεις με την Τουρκία είναι αυτοτελείς και δεν χρειαζόμαστε επιδιαιτητές ή διαμεσολαβητές.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Φιντάν για ιστορική ευκαιρία μόνιμης λύσης στο Αιγαίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα ανοικτό ζήτημα με την Τουρκία, η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Επίσης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν για έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης ελληνικών νησιών.

«Δεν τρέφω αυταπάτες» είπε, τονίζοντας πως «το μείζον ζήτημα, η μεγάλη διαφορά είναι μία και μόνη. ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχει στο τραπέζι η εντός εισαγωγικών θεωρία των γκρίζων ζωνών, όσο έστω και εμμέσως αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, στο Αιγαίο και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

«Όσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το μενού και άλλα θέματα το καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την κατεύθυνση το θεωρώ δύσκολο. Παρά ταύτα εγώ κρατώ τη δήλωση του Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία ενδεχομένως μπορεί να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα στάθηκε στη NAVTEX της Τουρκίας μετά τη δήλωση Φιντάν, αναφέροντας ότι «αυτά είναι πράγματα που δεν με εκπλήσσουν». «Έχουμε την πάγια θέση μας για τον παράνομο νομικό χαρακτήρα τους», σημείωσε.

Όπως τόνισε, «η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν, αν θέλει να κάνει έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης στο Αιγαίο». Είπε ακόμη ότι «μερικές φορές επαναλαμβάνονται λίγο αυτιστικά από τις τουρκικές γραφειοκρατίες πάγιες θέσεις», προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν ο Ερντογάν θέλει να αφήσει αυτό το κεφάλαιο στο παρελθόν, τότε θα ήμουν διατεθειμένος να μπω στη συζήτηση».

Συμπλήρωσε ωστόσο: «Δεν το θεωρώ πιθανό σε αυτή τη συγκυρία». Σε ό,τι αφορά την Κάσο, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπήρξε κάποια εκκρεμότητα, ούτε κάποιο τετελεσμένο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι η απειλή πολέμου είναι αναχρονιστική και είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το πρόγραμμα Safe. «Όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και παρά την αμφισβήτηση κάποιων μπορέσαμε και πετύχαμε τον αποκλεισμό της», σημείωσε επίσης.

Αναφορικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων, ο πρωθυπουργός παρατήρησε ότι «η Ελλάδα έχει ήδη επεκτείνει στο Ιόνιο. Μεγάλωσε η Ελλάδα». Τόνισε ότι «το δικαίωμα είναι αναφαίρετο» και «θα ασκηθεί, όταν κρίνουμε ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες». Υπενθύμισε ότι «εδώ και δεκαετίες δεν ασκήθηκε καθόλου, το κάναμε εμείς στο Ιόνιο», επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για «μονομερές δικαίωμα και δεν απαιτεί έγκριση».

Επισήμανε ότι η λύση μπορεί να είναι η παραπομπή της ελληνοτουρκικής διαφοράς σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο.