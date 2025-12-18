Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη φρεγάτα Belharra - Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της

Ιστορική είναι για την Ελλάδα η σημερινή ημέρα, καθώς η φρεγάτα «Κίμων» του πολεμικού ναυτικού ύψωσε την ελληνική σημαία και πλέον αναμένεται να ταξιδέψει από το λιμάνι της Λοριάν στη Βρέστη για να παραλάβει τον οπλισμό της.

Η F-601 «Κίμων» πέρασε επισήμως στην ελληνική δύναμη την Πέμπτη, με την τελετή ονοματοδοσίας και την ύψωση της ελληνικής σημαίας να πραγματοποιούνται στην προβλήτα του ναυπηγείου της Naval Group, εκεί όπου είχε ολοκληρώσει έναν απαιτητικό κύκλο ναυπήγησης και δοκιμών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας, τονίζοντας ότι σηματοδοτεί την είσοδο των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, ενώ υπογράμμισε ότι «με τις τέσσερις Belharra ο ελληνισμός έχει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του».

Στην τελετή έδωσε το παρών ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Λίγο μετά τον αγιασμό, ο Νίκος Δένδιας υπέγραψε την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η φρεγάτα Κίμων θα είναι πλήρως ενταγμένη και επιχειρησιακά έτοιμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντός του 2026.

Κυρ. Μητσοτάκης: Μια στιγμή που κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους - Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής σημείωσε ότι «η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα “Κίμων”».

«Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να ξεκινήσει να πλέει προς την Βρέστη, όπου θα παραλάβει οπλισμό και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η άφιξη του «Κίμωνα» στον Σαρωνικό θα έχει έναν υψηλότατο συμβολισμό, με τις «ανάστροφες πλώρες» της ελληνικής ναυτικής ιστορίας να υποδέχονται εν πλω τη νέα φρεγάτα του στόλου.

Αφού ακουστεί το όνομα της φρεγάτας και υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρύμνη του καραβιού, θα ακολουθήσει και η επιβίβαση των 128 στελεχών, μελών του πληρώματος.

Πρόκειται για μία ιστορική ημέρα, καθώς, μετά 26 χρόνια, το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει καινούργια κύρια μονάδα επιφανείας για τον στόλο. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΝ αναμένεται να αναλάβει τα επόμενα χρόνια και τις υπόλοιπες τρεις φρεγάτες FDI.

Ακόμη, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή».

Και συνόδευσε την ανάρτησή του, με ένα βίντεο από την τελετή και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην F-601 «Κίμων», που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Ν. Δένδιας: Η φρεγάτα «Κίμων» είναι ο συμβολισμός της εισόδου των Ενόπλων Δυνάμεων στην ατζέντα «Ελλάδα 2030»

«Είναι μια μεγάλη μέρα για εμάς, για την Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ' αρχάς την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας για την παρουσία της σήμερα εδώ και για τη θερμή υποδοχή που μας επεφύλαξε. Ζούμε μία ακόμη απόδειξη της στενής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, της συμφωνίας για τη στρατηγική μας σχέση. Σήμερα δεν είναι απλώς η παράδοση στην Ελληνική Δημοκρατία ενός εξαιρετικού πλοίου. Είναι μια νέα ημέρα σε μια νέα εποχή», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Και συνέχισε: «Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Υπουργό. Συμφωνήσαμε ότι θα αρχίσουμε αμέσως τις συνομιλίες για να προεκτείνουμε χρονικά τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, αλλά θέλω να ξαναέρθω στο νόημα της σημερινής ημέρας.

Δεν είναι απλώς η παράδοση στην Ελληνική Δημοκρατία ενός εξαιρετικού πλοίου. Είναι μια ημέρα σε μια νέα εποχή. Η Φρεγάτα Belharra, ο ''Κίμωνας'' πλέον για εμάς, είναι ακριβώς ο συμβολισμός της εισόδου των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων επί της βάσης της ''Ατζέντας 2030'', στη νέα εποχή.

Είχα, επίσης, την ευκαιρία να προσκαλέσω τη Γαλλίδα Υπουργό στην Αθήνα, για να υποδεχθούμε μαζί αυτή τη Φρεγάτα, μαζί με την ελληνική κοινωνία, μαζί με όλες τις Ελληνίδες, μαζί με όλους τους Έλληνες.

Θα ήθελα να την ευχαριστήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γαλλική Κυβέρνηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Group Naval για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα το οποίο βλέπετε σήμερα εδώ. Βεβαίως, ο καιρός είναι πολύ κακός, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο από τις ελληνογαλλικές σχέσεις, που είναι θερμότατες και ''λούζονται στη λιακάδα''».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικώς με τις προοπτικές του Πολεμικού Ναυτικού, ο κ. Δένδιας τόνισε:

«Έχουμε ανακοινώσει ένα καθαρό φύλλο πορείας για το πού πάει το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Έχει μπει στη νέα εποχή. Νομίζω ότι αυτό που αξίζει σήμερα εδώ, είναι να χαρούμε τη στιγμή, να παραλάβουμε το βαπόρι, να ξεκινήσει για τον Ναύσταθμο, και από εκεί πέρα νομίζω στην Αθήνα, μπορούμε να κουβεντιάσουμε το πώς το Ελληνικό Ναυτικό θα επεκτείνει και θα μεγεθύνει τις δυνατότητες του».

Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στις εγκαταστάσεις της Naval Group όπου τελέστηκε Αγιασμός από τον Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Δημήτριο και αμέσως μετά υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση ένταξης της Φρεγάτας FDI HN (“Belh@rra”) F-601 «ΚΙΜΩΝ» στον Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Ενώ κατά τον χαιρετισμό του, τόνισε ότι «είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Λοριάν, στα ναυπηγεία της “Naval Group”, επ’ ευκαιρία μιας ιδιαίτερα συμβολικής στιγμής ·της έπαρσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα αμύνης και παρέμβασης Φ/Γ «Κίμων» την πρώτη FDI που προορίζεται για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας».

«Είναι, κυρίες και κύριοι, μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα. Δεν σας λέω κάτι καινούργιο, η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα, με θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας. Ζει, αναπνέει μέσα από τη θάλασσα, όχι ως σχήμα λόγου, αλλά ως πραγματικότητα. Διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη. Και γι’ αυτό δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό στην Ελλάδα χωρίς ισχυρές δυνατότητες. Χωρίς την ικανότητα - τη δυνατότητα να βρίσκεται, έγκαιρα και αξιόπιστα, εκεί όπου διαμορφώνονται τα συμφέροντα του Ελληνισμού», συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» φέρει ένα βαρύ, ιστορικό όνομα. Όπως είπε ο Αρχηγός του Ναυτικού, ο Στρατηγός Κίμων συνέδεσε τη ναυτική ισχύ και την ασφάλεια των θαλασσίων οδών με την ευημερία και την ακμή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Όμως το όνομα αυτού του εξαιρετικού πλοίου δεν αποτελεί απλή αναφορά στο ιστορικό μας παρελθόν.

Ο Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο 2.500 χρόνια μετά ακριβώς για να υποδηλώσει την σημερινή ισχύ της Ελλάδας.

Πριν από λίγη ώρα είχα την εξαιρετική τιμή να υπογράψω την ένταξη του «ΚΙΜΩΝΑ» στο Πολεμικό μας Ναυτικό. Ενισχύεται πλέον η δυνατότητα αποτροπής μας. Η δυνατότητα να υπερασπίσουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η δυνατότητα μας να προβάλουμε τις Ευρωπαϊκές αξίες με έναν τρόπο ακόμη πιο ισχυρό.

Και οφείλω εδώ να κάνω μια αναφορά στη Στρατηγική μας Σχέση με την Γαλλία. Την χώρα, στην οποία κατασκευάστηκε αυτό το εξαιρετικό πλοίο. Η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης της 28ης Σεπτεμβρίου 2021, την οποία υπέγραψα τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή για τη Πατρίδα μας. Ενσωματώνει και την αλληλεγγύη μεταξύ δύο κρατών.

Κυρίες και κύριοι, η ένταξη του «ΚΙΜΩΝΑ» αλλά και των υπολοίπων τριών φρεγατών -δηλαδή των τεσσάρων φρεγατών αυτής της κλάσης- στο Πολεμικό μας Ναυτικό δημιουργεί το ισχυρότερο Ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τον PDG (Président-Directeur Général) της “Naval Group”, τον κ. Πομμελέ για την ρητή αναφορά του στη συνεργασία με την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Επίσης την αποδοχή από αυτόν, του γεγονότος ώστε η ελληνική αμυντική βιομηχανία να μετέχει από εδώ και πέρα στην κοινή μας αμυντική προσπάθεια με ποσοστό 25%, ένα άνοιγμα σε μια ευρύτερη συνεργασία αναμεσά στα δυο οικοσυστήματα.

Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι ακόμα: Η Ελλάδα ισχυροποιείται αλλά ισχυροποιείται, όχι για να απειλεί, αλλά για να προστατεύει. Ισχυροποιείται για να αποτρέπει. Ισχυροποιείται για να εγγυάται. Για να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο. Για να εγγυάται μια Διεθνή αντίληψη η οποία προτάσσει το Δίκαιο απέναντι στην Ισχύ.

Για μένα προσωπικά είναι ημέρα μεγάλης χαράς, το καταλαβαίνετε. Παραδίδω στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό μια πλατφόρμα εξαιρετικής ισχύος. Θα ήθελα όμως να πω ότι την ίδια σημασία με τις νέες σύγχρονες πλατφόρμες και τις νέες σύγχρονες δυνατότητες έχει πάντα για εμάς και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και οφείλω να θυμίσω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν επίσης στιγμή χαράς για εμένα, όταν δεν παρέδωσα μια σύγχρονη πλατφόρμα, παρέδωσα όμως σε στρατιωτικές οικογένειες τα κλειδιά νέων σπιτιών. Γιατί η ευρεία Στρατιωτική Οικογένεια βασίζεται στις ισχυρές δυνατότητες αλλά και στο επίπεδο ζωής που πρέπει να εξασφαλίσουμε στους ανθρώπους που υπηρετούν σε αυτές τις ισχυρές πλατφόρμες και στις οικογένειες τους.

Τελική παρατήρηση μου, θα ήθελα να διατυπώσω επίσης τις ευχαριστίες μου σε έναν ακόμα άνθρωπο που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, αναφέρομαι στον Υπουργό, στον κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί για την υπογραφή των Συμφωνιών για τις Φρεγάτες και ο οποίος σε όλο αυτό το διάστημα υπήρξε στενός συνεργάτης, φίλος και σύμβουλος.

Κλείνοντας, απευθύνω θερμές ευχαριστίες στη “Naval Group”, στη διοίκηση, στο προσωπικό, σε όσους εργάστηκαν σε αυτή τη φρεγάτα και ιδιαιτέρως στον PDG, τον Πιερ Έρικ Πομμελέ. Και, βεβαίως, στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού μας που προετοίμασαν την ένταξη του «ΚΙΜΩΝΑ» στον Στόλο. Αλλά και στο ίδιο το πλήρωμα του «ΚΙΜΩΝΑ», στον Κυβερνήτη, τους Αξιωματικούς, τους Ναυτικούς οι οποίοι σε λίγη ώρα θα επιβούν στο πλοίο και θα το οδηγήσουν πίσω στην Ελλάδα

Είναι για εμάς κυρίες και κύριοι, μια μέρα μεγάλης χαράς και μεγάλης τιμής.

Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, καθώς και το σύνολο του προσωπικού του “Naval Group”, για την υποδειγματική συνεργασία, τη συνεχή δέσμευση και τον επαγγελματισμό που τιμά και τις δύο μας χώρες.

Ευχαριστώ θερμά»

Αντιναύαρχος Κατάρας: Επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας Ελλάδας και Γαλλίας

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού και τον χαιρετισμό του CEO της Naval Group, τον λόγο πήρε ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, και τόνισε ότι «το Πολεμικό Ναυτικό προσβλέπει στη επισφράγιση του προγράμματος ναυπήγησης των φρεγατών FDI που αποτελεί επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας και στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας που βασίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό».

Ακόμα, ο Α/ΓΕΝ δήλωσε ότι αποδίδουμε στην φρεγάτα το όνομα «Κίμων» λόγω του ιστορικού Αθηναίου ηγέτη που διαμόρφωσε τη ναυτική ισχύ ως μέσο αποτροπής και στρατηγικής επιρροής, τιμώντας έτσι μια κληρονομιά ανδρείας που έχει καθορίσει την ελληνική ναυτοσύνη εδώ και χιλιετίες.

Στο τέλος, ο επικεφαλής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απευθύνθηκε στο πλήρωμα της φρεγάτας λέγοντας πως: «Σας προτρέπω να ξεκινήσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή – κάνοντας αναφορά στην ιστορική φράση του Ναυάρχου Κουντουριώτη – με αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα και πλέον σας περιμένουμε στην πατρίδα ενωμένοι και περήφανοι».

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Σχεδιασμένη για πρώτης κατηγορίας ναυτικά με στόχο τη διασφάλιση της κυριαρχίας τους, το FDI είναι ένα πλοίο έτοιμο για μάχη ικανό να χειριστεί τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές. Ένα πολυδύναμο και ανθεκτικό σκάφος ανοικτής θάλασσας, θα επιτρέψει στο Πολεμικό Ναυτικό να διασφαλίσει τη ναυτική υπεροχή του στην Ανατολική Μεσόγειο χάρη στις υψηλού επιπέδου δυνατότητές του σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με ψηφιακά εργαλεία τελευταίας γενιάς, είναι επίσης οι πρώτες φρεγάτες που επωφελούνται από μια ψηφιακή αρχιτεκτονική επί του σκάφους που θα τους επιτρέψει να προσαρμόζονται συνεχώς στις τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν συνεχώς εξελισσόμενες απειλές. Η αρχιτεκτονική και οι ψηφιακές υποδομές τους εγγυώνται ένα δυναμικό ανάπτυξης που εξασφαλίζει την προσαρμογή σε μελλοντικές απειλές κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του πλοίου, με σταδιακές αναβαθμίσεις αντί για δαπανηρή αναβάθμιση Μέσης-Ζωής.

Οι FDI προστατεύονται επίσης εγγενώς από την απειλή στον κυβερνοχώρο, με μια πλεονάζουσα αρχιτεκτονική πληροφορικής που βασίζεται σε δύο κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν, με εικονικά διαμορφωμένο τρόπο, μεγάλο ποσοστό του λογισμικού του πλοίου. Όσον αφορά την επιχειρησιακή καινοτομία, οι FDI εγκαινιάζουν την έννοια μιας πύλης υπολογιστών που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση των ασύμμετρων απειλών. Το σύστημα αυτό θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της καταπολέμησης μικρών, κοντινών εναέριων και επιφανειακών απειλών.

Ισχυρά οπλισμένο (αντιαεροπορικοί πύραυλοι MBDA Exocet MM40 B3c και Aster, σύστημα RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβολικό), το FDI για το Πολεμικό Ναυτικό επιβιβάζει ταυτόχρονα ελικόπτερο καθώς και χωρητικότητα για μη-επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Επωφελείται επίσης από την τεχνογνωσία της Thales, της MBDA και όλων των άλλων συνεργατών και υπεργολάβων του προγράμματος.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)



Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Οι σταθμοί του προγράμματος FDI