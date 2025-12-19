Naval Group: Παραδίδει την πρώτη φρεγάτα άμυνας και επέμβασης (FDI) στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025, στο Λοριάν, η Naval Group παρέδωσε την HS Kimon, την πρώτη φρεγάτα άμυνας και επέμβασης για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό (FDI HN), παρουσία του Νίκου Δένδια, υΥπουργού Άμυνας της Ελλάδας, και της Catherine Vautrin, υπουργού των Ενόπλων Δυνάμεων και Υποθέσεων Βετεράνων της Γαλλίας.

Η παράδοση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Naval Group, η οποία θα παραδώσει στην Ελλάδα άλλες τρεις φρεγάτες FDI HN. Αυτές οι φρεγάτες τελευταίας γενιάς, έτοιμες για μάχες υψηλής έντασης, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να ενισχύσει γρήγορα και βιώσιμα τις δυνατότητες του στόλου επιφανείας της.

«Η παράδοση της πρώτης FDI για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, HS Kimon, αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία μας με την Ελλάδα. Είναι τιμή μας να θέτουμε την τεχνογνωσία μας στην υπηρεσία της κυριαρχίας και της ναυτικής υπεροχής του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, μέσω των φρεγατών FDI, οι οποίες προσφέρουν πολύ υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς της μάχης.» Pierre Éric Pommellet, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group.

Ένα στρατηγικό πρόγραμμα στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης γαλλο-ελληνικής συνεργασίας

Η πρώτη αυτή παράδοση στην Ελλάδα πραγματοποιείται δύο μήνες μετά την παράδοση της πρώτης FDI στο Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό. Οι επόμενες δύο φρεγάτες για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό θα παραδοθούν το 2026, ενώ η τέταρτη FDI HN που παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο θα παραδοθεί σε τρία χρόνια.

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει επίσης αναθέσει στη Naval Group την αρχική σύμβαση για την υποστήριξη των FDI κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν σε στενή συνεργασία μεταξύ της Naval Group, της ελληνικής θυγατρικής της Naval Group Hellas, και των τοπικών βιομηχανικών εταίρων τους.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού προγράμματος, η Naval Group αξιοποιεί τη μοναδική της εμπειρογνωμοσύνη για να αναπτύξει μια σύγχρονη, υψηλής απόδοσης διαδικασία κατασκευής με βελτιστοποιημένους χρόνους κατασκευής, που θα επιτρέπει την παραγωγή δύο πλοίων ετησίως.