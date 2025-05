Naval Group: Βγήκε στη θάλασσα για δοκιμές η φρεγάτα «Κίμων» (pics)

Η «Κίμων», η πρώτη φρεγάτα FDI HN για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ξεκίνησε τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές στις 21 Μαΐου, στο Λοριάν.

[#Navgreek] ⚓​🇬🇷​ HS Kimon, first #FDI frigate for the @NavyGR, started her first sea trials on May 21st in Lorient, France.

The ship capitalized on the experience gained during the sea trials of Amiral Ronarc'h, the first of class for the @MarineNationale.