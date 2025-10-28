Ν. Χριστοδουλίδης: Γιορτάζουμε και τιμούμε τον αγώνα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού

«Γιορτάζουμε και τιμούμε σήμερα τον αγώνα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, τον αγώνα υπέρ των ανθρώπινων αξιών εναντίον του ναζισμού, εναντίον του φασισμού», όπως τόνισε –μεταξύ άλλων– ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη μαθητική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, έξω από το οίκημα της Πρεσβείας της Ελλάδας, στη Λευκωσία.

Όπως ο Ν. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε, «γιορτάζουμε και τιμούμε σήμερα τον αγώνα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, τον αγώνα υπέρ των ανθρώπινων αξιών εναντίον του ναζισμού, εναντίον του φασισμού. Ενός αγώνα που για ακόμα μια φορά, χιλιάδες Έλληνες της Κύπρου βρέθηκαν στο πλευρό των αδελφών τους Ελλήνων για να υπερασπιστούν την Ελλάδα, για να υπερασπιστούν την Ευρώπη, για να υπερασπιστούν την ανθρωπότητα.

Άρα, το πρώτο που θέλω να πω είναι, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες.

Όπως κατ΄επανάληψη έχω αναφέρει, πέραν από τις δοξολογίες, τις παρελάσεις, τις εκδηλώσεις, που φυσικά και θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε, εκείνο που έχει περισσότερο σημασία τόσα χρόνια μετά είναι να αντλούμε τα αναγκαία διδάγματα μέσα από τέτοιους αγώνες. Και στη δική μας περίπτωση το δίδαγμα δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από τον ανυποχώρητο αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι την απελευθέρωση, τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς, θα συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια μέχρι την ευλογημένη μέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας».

«Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος έθεσε προϋποθέσεις για διάλογο και χωρίς να κάνει λόγο για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «διαβάζω καθημερινά τις δηλώσεις που γίνονται από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ασχολούμαι με το Κυπριακό εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα από διαφορετικές ιδιότητες, έχω ακούσει πολλά, έχω διαβάσει πάρα πολλά. Εκείνο που θα ήθελα να αναφέρω σήμερα, απαντώντας και στο ερώτημα σας, είναι ότι όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

»Εμείς, πρωτίστως, που επιθυμούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση, την επανένωση της πατρίδας μας, δεν φοβόμαστε τις διαπραγματεύσεις, διότι ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ξέρουμε πώς θα πετύχουμε τον στόχο μας και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ερωτηθείς αν είχε μέχρι σήμερα επικοινωνία με τον κ. Ερχιουρμάν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έγινε κατ΄επανάληψη προσπάθεια από δικής μου πλευράς, από το πρώτο βράδυ (της ανάδειξης του κ. Ερχιουρμάν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων), για να επικοινωνήσουμε. Δεν κατέστη δυνατόν. Την προηγούμενη βδομάδα όταν ήμουν στις Βρυξέλλες δέχθηκα ένα τηλεφώνημα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όταν προσπάθησα και πάλι να επικοινωνήσω δεν υπήρξε ανταπόκριση».

Τέλος, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Ένωση Δήμων ζητά απαντήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με τις χορηγίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «το θέμα με την Ένωση Δήμων θεωρείται λήξαν».