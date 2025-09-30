Ν. Χριστοδουλίδης για GSI: Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση του έργου

Εξηγήσεις για τη συμπερίληψη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ μέσω του αγωγού Great Sea Interconnector στο κεφάλαιο «Κίνδυνοι» του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 επιχείρησε να δώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέδειξε ότι «όσον αφορά τον GSI, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, έχουμε και μια κοινή ανακοίνωση Τύπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όσο καθυστερεί η υλοποίηση δεν είναι κάτι θετικό, ειναι κάτι που επιβαρύνει και αγγίζει και άλλες πτυχές, συμπεριλαμβανομένες και οικονομικές.»

«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση αυτού του έργου, γι’ αυτό και στον προϋπολογισμό του 2025 και του 2026, υπάρχει η σχετική πρόνοια των €25 εκατομμυρίων.»

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για προϋποθέσεις και δεδομένα που πρέπει να υλοποιηθούν.

«Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν κάποια πράγματα τα οποία όσο καθυστερούν επηρεάζουν και τη βιωσιμότητα του έργου, επηρεάζουν και άλλα δεδομένα.»

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως αν η Κύπρος δώσει τα 67 εκατομμύρια ευρώ για τον GSI τότε κινδυνεύει η κυπριακή οικονομία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα 67 εκατομμύρια αφορούν το τερματικό.»

«Από εκεί και πέρα χαίρομαι γιατί έχουμε ξανά έναν πλεονασματικό, αναπτυξιακό προϋπολογισμό, με αυξημένες δαπάνες και για αναπτυξιακά έργα, αλλά και για κοινωνικές παροχές, αυξημένες από ό,τι και από το 2025. Χαίρομαι για τη μείωση του δημόσιου χρέους, θα τα αναφέρω όλα αυτά τώρα στη συνάντηση που θα έχω με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Χαίρομαι που η ανεργία είναι σε επίπεδα του 2008. Χαίρομαι για τις αναβαθμίσεις που έχει να τις πετύχουμε από το 2011.»