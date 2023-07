Ν. Δένδιας: Συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του στο Βίλνιους

Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Γερμανίας Boris Pistorius, είχε σήμερα Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, στο Βίλνιους.

O κ. Δένδιας γνωστοποίησε μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter ότι «συζητήσαμε για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής μας συνεργασίας, την κατάσταση ασφαλείας στην ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση της Συμφωνίας μας για υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας».

