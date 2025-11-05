Ν. Δένδιας: Προανήγγειλε την αγορά νέων μεταγωγικών αεροσκαφών

Στην αεροπορική βάση Ελευσίνας και συγκεκριμένα σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) με θέμα «Η κοινωνική προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας», βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προανήγγειλε το τριακονταετές πρόγραμμα εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου περιλαμβάνεται και η αγορά νέων μεταγωγικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως μετέδωσε το ΣΚΑΙ.

Ο κ. Δένδιας είπε ότι τα μεταφορικά αεροσκάφη έχουν φτάσει ήδη τα 12 από ένα που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Τα super puma είναι πλέον 7 σε υπηρεσία, ενώ συνεχίζεται και η εφαρμογή του προγράμματος για την αγορά νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών.