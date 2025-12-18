Υψώθηκε η ελληνική σημαία

Η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού ύψωσε την ελληνική σημαία και πλέον αναμένεται να ταξιδέψει από το λιμάνι της Λοριάν στην Βρέστη για να παραλάβει τον οπλισμό της.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας, τονίζοντας ότι σηματοδοτεί την είσοδο των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, ενώ υπογράμμισε ότι «με τις τέσσερις Belharra ο ελληνισμός έχει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας του».

Στην τελετή έδωσε το παρών ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Λίγο μετά τον αγιασμό, ο Νίκος Δένδιας υπέγραψε την ένταξη της φρεγάτας Κίμων στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η φρεγάτα Κίμων θα είναι πλήρως ενταγμένη και επιχειρησιακά έτοιμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντός του 2026.

Ν. Δένδιας: Η Ελλάδα ισχυροποιείται για να αποτρέπει και όχι για να απειλεί

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «ζούμε μια απόδειξη της στρατηγικής σχέσης αναμέσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία που φέρνει και την υπογραφή μου. Δεν είναι απλώς η παράδοση ενός εξαιρετικού πλοίου, αλλά η είσοδος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή». Στη συνέχεια ευχαρίστηκε τη γαλλική κυβέρνηση, την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας και τη Naval Group, ενώ χαρακτήρισε τις ελληνογαλλικές σχέσεις «θερμότατες».

«Πρόκειται για μια νέα μέρα σε μια νέα εποχή, ο συμβολισμός εισόδου των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή επί της βάσης της Ατζέντας 2030» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ανέφερε ακόμη ότι προσκάλεσε τη Γαλλίδα ομόλογό του να επισκεφθεί την Αθήνα κατά την υποδοχή της φρεγάτας στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, υπογράμμισε ότι «αποδίδουμε τιμή σε όσους εργάστηκαν αλλά και μεγάλη τιμή στην Ελλάδα που αποφάσισε να αποκτήσει ένα πλοίο γαλλικής τεχνογνωσίας».

Συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα ζει και αναπνέει μέσα από τη θάλασσα. Η φρεγάτα Κίμων φέρει ένα βαρύ ιστορικό όνομα. Το όνομα αυτού του πλοίου δεν αποτελεί απλή αναφορά στο ιστορικό μας παρελθόν, αλλά επιστρέφει για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας. Ενισχύεται η δυνατότητα να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαίωματα και να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίες».

Ο κ. Δένδιας σχολίασε ότι «η ένταξη του Κίμωνα και των υπόλοιπων φρεγατών δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Η Ελλάδα ισχυροποιείται για να προστατεύει, να αποτρέπει, να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο, τη διεθνή αντίληψη η οποία προτάσσει το Δίκαιο απέναντι στην ισχύ και όχι για να απειλεί».

Τέλος, ανέφερε ότι «σήμερα είναι μια ημέρα ιδιαίτερης χαράς και τιμής».

Αντιναύαρχος Κατάρας: Επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας Ελλάδας και Γαλλίας

Μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού και τον χαιρετισμό του CEO της Naval Group, τον λόγο πήρε ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, και τόνισε ότι «το Πολεμικό Ναυτικό προσβλέπει στη επισφράγιση του προγράμματος ναυπήγησης των φρεγατών FDI που αποτελεί επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας και στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας που βασίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό».

Ακόμα, ο Α/ΓΕΝ δήλωσε ότι αποδίδουμε στην φρεγάτα το όνομα «Κίμων» λόγω του ιστορικού Αθηναίου ηγέτη που διαμόρφωσε τη ναυτική ισχύ ως μέσο αποτροπής και στρατηγικής επιρροής, τιμώντας έτσι μια κληρονομιά ανδρείας που έχει καθορίσει την ελληνική ναυτοσύνη εδώ και χιλιετίες.

Στο τέλος, ο επικεφαλής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απευθύνθηκε στο πλήρωμα της φρεγάτας λέγοντας πως: «Σας προτρέπω να ξεκινήσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή – κάνοντας αναφορά στην ιστορική φράση του Ναυάρχου Κουντουριώτη – με αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα και πλέον σας περιμένουμε στην πατρίδα ενωμένοι και περήφανοι».