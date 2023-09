Λιβύη: Τραυματίστηκαν μέλη της ελληνικής αποστολής σε τροχαίο

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν μέλη της ελληνικής αποστολής που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη που χτυπήθηκε από την κακοκαιρία «Daniel», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από τις πλημμύρες πάνω από 11.000 άνθρωποι στην περιοχή της Ντέρνα, στα ανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το μεσημέρι της Κυριακής το λεωφορείο που μετέφερε το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που είχε μεταβεί στη Λιβύη, στο πλαίσιο συνδρομής της χώρας μας, συγκρούστηκε με όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες διπλωματικές αρχές της Ελλάδας, από την σύγκρουση που συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στελέχη έχουν υποστεί ελαφρούς τραυματισμούς. Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία της περιοχής.

Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται σε συνεργασία με τις λιβυκές αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση συγκέντρωσης του προσωπικού στη Βεγγάζη και επαναπατρισμού του, ενώ σε ετοιμότητα απογείωσης βρίσκεται αεροσκάφος C-130 στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα με νοσηλευτικό προσωπικό.

Σημειώνεται ότι στις 09:30 το πρωί της Κυριακής, το C-130 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης με δύο τόνους τρόφιμα και γιατρούς των Ενόπλων Δυνάμεων για την ανακούφιση της Λιβύης που επλήγη από τον «Daniel».

Greece sends humanitarian aid to Libya. A C-130 military

plane with three tons of medical supplies, food and armed forces doctors departed from Greece for Libya, which was ravaged by storm #Daniel that almost wiped the city of #Derna. || #Greece #Libya https://t.co/ECM02fDuuW pic.twitter.com/yC9g2RHEDg