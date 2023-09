Libya Update: Η άφιξη της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη λίγη ώρα πριν την τραγωδία (pics)

Τις πρώτες στιγμές της άφιξης της ελληνικής αποστολής βοήθειας στη Λιβύη τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που θα συνέβαινε λίγες ώρες μετά, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής και τον σοβαρό τραυματισμό 13 ακόμη.

Στην ανάρτηση της ιστοσελίδας “The Libya Update” δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες που δείχνουν τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής -16 εκ των οποίων ήταν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων- να ενημερώνονται στην πίστα του αεροδρομίου πριν να επιβιβαστούν στο μοιραίο λεωφορείο για να ξεκινήσουν την αποστολή έρευνας και διάσωσης στη πλημμυρισμένη Λιβύη. Μια αποστολή που δεν ολοκληρώθηκε καθώς λίγη ώρα μετά ενεπλάκησαν στο τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα.

Greek army units arrive in Libya to assist in the search and rescue operations to locate victims of floods that swept parts of the country’s eastern region.



The #Libya Update pic.twitter.com/WxbMGX87R1