Τραγωδία στη Λιβύη

Στον απόηχο του τροχαίου δυστυχήματος στη Λιβύη, που κόστισε τη ζωή σε τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο πολίτες, η δοκιμασία συνεχίζεται για τους τραυματίες.

Στη σφοδρή μετωπική σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε 19 μέλη της ελληνικής αποστολής με ανθρωπιστική βοήθεια, τα 16 ήταν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών έχουν μεταφερθεί 10 από τους 13 συνολικά τραυματίες της ελληνικής αποστολής. Οι υπόλοιποι τρεις βρίσκονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους δέκα τραυματίες είναι πιο βαριά από τους υπόλοιπους, καθώς έχει υποστεί κατάγματα στη μέση. Όλοι θα υποβληθούν σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί και να αποτυπωθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας τους και θα διαπιστωθεί ποιοι από αυτούς χρειάζονται περαιτέρω νοσηλεία και ποιοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών βρέθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, προκειμένου να επισκεφθεί από κοντά τους τραυματίες και να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας τους.

Στο μεταξύ, τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις κήρυξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στον απόηχο του φρικτού τροχαίου που σημειώθηκε στη Λιβύη, με θύματα πέντε Έλληνες. Ειδικότερα, στο μοιραίο δυστύχημα σκοτώθηκαν δύο νοσηλεύτριες κι ένας υπαξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ οι άλλοι δύο νεκροί της ελληνικής αποστολής, όπως έγινε γνωστό, ήταν διερμηνείς και παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης.

Οι σοροί των τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κα των δύο διερμηνέων, που συμμετείχαν στην αποστολή από πλευράς υπουργείου Εξωτερικών, επαναπατρίστηκαν με αεροσκάφος C-27 από τη Λιβύη.

Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι πέντε είναι οι νεκροί από τη μετωπική σύγκρουση του λεωφορείου της ελληνικής αποστολής με φορτηγό στο δρόμο προς τη Ντέρνα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, γύρω στις 07:00 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το C-130 που μετέφερε στην Ελλάδα τους τραυματίες από το ίδιο τροχαίο δυστύχημα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Σε ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ ξεκαθάρισε πως οι ευθύνες για το λάθος στην αρχική ενημέρωση για το δυστύχημα στη Λιβύη ανήκουν στις λιβυκές Αρχές που αρχικά ενημέρωσαν ότι υπήρχαν μόνο «ελαφρά τραυματίες».

Υπενθυμίζεται πως πέντε μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής - τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο πολίτες - έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

«Η αρχική πληροφόρηση βασιζόταν στην ενημέρωση που παρείχαν οι αρχές της Λιβύης προς τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, στην οποία αναφερόταν κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχαν θύματα μεταξύ των μελών της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας.



Είναι ευνόητο ότι στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν επί του πεδίου δεν υπήρχε άλλος τρόπος διασταύρωσης της σχετικής πληροφόρησης, πλην της ενημέρωσης από τις αρχές της Λιβύης διά της διπλωματικής οδού, δεδομένου ότι δεν λειτουργούσε στην περιοχή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και τα δορυφορικά τηλέφωνα που είχε μαζί της η ελληνική αποστολή καταστράφηκαν κατά την πυρκαγιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των οχημάτων.



Αργότερα, οι αρχές της Λιβύης, διά του Υπουργείου Υγείας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ελληνικής πλευράς, προχώρησαν σε ανακοίνωση στην οποία συμπεριλαμβάνονταν μέλη της ελληνικής αποστολής στα θύματα.



Λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικό ευαίσθητο ζήτημα της πληροφόρησης των οικογενειών των θυμάτων, το ΓΕΕΘΑ όφειλε επίσης να αναμένει μετά τη νεότερη ενημέρωση από τη Λιβύη και πριν εκδοθεί διορθωτική ανακοίνωση, να ειδοποιηθούν προηγουμένως οι συγγενείς τους από τις στρατιωτικές αρχές και να μην πληροφορηθούν τη θλιβερή είδηση από τα ΜΜΕ. Ευθύς ως ολοκληρώθηκε η σχετική ενημέρωση, εκδόθηκε η νέα ανακοίνωση».

«Εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μου για τον θάνατο των τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, συμμετέχοντας στην αποστολή της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη. H απώλεια της ζωής τους σε δυστύχημα, κατά την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης σε δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, μαζί με μέλη αποστολών από άλλα κράτη, προκαλεί απέραντη θλίψη στη μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Τη βαθύτατη οδύνη μου εκφράζω επίσης για την απώλεια της ζωής των δύο πολιτών, οι οποίοι συμμετείχαν στην ίδια αποστολή.

Οι σκέψεις μας αυτή την ώρα είναι στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος, στις οποίες απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια, όπως και στους τραυματίες, στους οποίους απευθύνουμε ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Με απόφασή μου κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο των στελεχών τους, κατά την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη».

Τα συλλυπητήριά του για το θάνατο των μελών της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη, εξέφρασε ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Λέναρσιτς ανέφερε: «Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των μελών της ελληνικής ομάδας που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη την Κυριακή. Η σκέψη μας είναι με όσους έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και σε άλλα μέλη της αποστολής που είναι τραυματισμένα και σε κρίσιμη κατάσταση».

My condolences to the families of the members of the Greek team who lost their lives in a road accident in #Libya on Sunday. Our thoughts go to those who lost their loved ones and to other members of the mission who are injured and in critical condition. https://t.co/OvXV7LnbFO