Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα ήρθε σε συμφωνία με την Αίγυπτο σχετικά με το μέλλον της Μονής της Αγίας Αικατερίνης, που βρίσκεται στους πρόποδες του Όρους Σινά στην Αίγυπτο - ένα από τα αρχαιότερα χριστιανικά λατρευτικά κέντρα του κόσμου - και η οποία είχε προκαλέσει διπλωματική ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται πως η χώρα είχε εκφράσει ανησυχία για τα σχέδια της Αιγύπτου να αναπτύξει τουριστικό έργο γύρω από το σημείο όπου, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Μωυσής έλαβε τις Δέκα Εντολές. Ο χώρος, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εξακολουθεί να φιλοξενεί Έλληνες Ορθόδοξους μοναχούς.

Νωρίτερα φέτος, αιγυπτιακό δικαστήριο είχε διατάξει τους μοναχούς να εγκαταλείψουν ορισμένα οικόπεδα και λατρευτικούς χώρους που χρησιμοποιούσαν επί αιώνες, με το σκεπτικό ότι είχαν καταληφθεί παράνομα.

Ωστόσο, έπειτα από διαπραγματεύσεις, η Ελλάδα και η Αίγυπτος κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος θα υπογραφεί από την ηγεσία της μονής και τις αιγυπτιακές αρχές, σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και διπλωματικές πηγές.

«Η συμφωνία εγγυάται τον χαρακτήρα της μονής εις το διηνεκές», δήλωσε ο Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή, και πρόσθεσε ότι «απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της μονής καθώς και των υπόλοιπων χώρων λατρείας».

Ακόμη το υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, έως τώρα Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό στο Reuters.

Σημειώνεται ότι η Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Όρους Σινά, ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα και θεωρείται η αρχαιότερη χριστιανική μονή που λειτουργεί αδιάλειπτα με τον αρχικό της σκοπό, σύμφωνα με την UNESCO.