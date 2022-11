Κομισιόν: Προτάσεις για την κυβερνοασφάλεια και πιο ευέλικτους ευρωπαϊκούς στρατούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα δύο σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση του «επιδεινούμενου περιβάλλοντος ασφαλείας» μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για την ενίσχυση της άμυνας στον κυβερνοχώρο και για να επιτραπεί στις ένοπλες δυνάμεις να κινούνται ταχύτερα και καλύτερα διασυνοριακά.

«Ο πόλεμος επέστρεψε στα σύνορα μας και η επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανία υπονομεύει την ειρήνη και το σύστημα που βασίζεται στη διεθνή νομιμότητα παγκοσμίως», δήλωσε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Τζοζέπ Μπορέλ σε συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την ανακοίνωση των σχεδίων.

"Μάς επηρεάζει όλους και πρέπει να προσαρμόσουμε τις αμυντικές μας πολιτικές σε αυτό το νέο περιβάλλον».

«Ο κυβερνοχώρος δεν έχει σύνορα», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Κομισιόν. «Οι πρόσφατες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε ενεργειακά δίκτυα, υποδομές μεταφορών και διαστημικές υποδομές δείχνουν τους κινδύνους που θέτουν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς παράγοντες».

