ΚΙΕΦ: Έθεσε θέμα «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη στο Ευρωκοινοβούλιο

Το μειονοτικό κόμμα του ΚΙΕΦ έθεσε ζήτημα «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη στο Ευρωκοινοβούλιο.

Το ΚΙΕΦ διατηρεί στενές σχέσεις με την Άγκυρα, καθώς διαχρονικά εκφράζει τις πιο σκληρές θέσεις της τουρκικής διπλωματίας και του τουρκικού προξενείου στην Κομοτηνή.

Υποσχεθήκαμε ότι θα γίνουμε η φωνή των Τούρκων της Δυτικής Θράκης και θα μεταφέρουμε τα δίκαια αιτήματά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα, τηρήσαμε την υπόσχεσή μας. Στην καρδιά της Ευρώπης, εκφράσαμε σθεναρά τα προβλήματα και τις προσδοκίες των Τούρκων της Δυτικής Θράκης,… pic.twitter.com/efydOO1lv0 — DEB / ΚΙΕΦ / FEP (@DebPartisi) September 5, 2025

Η Πρόεδρος του ΚΙΕΦ Τσιγδέμ Ασάφογλου ,στο περιθώριο του συνεδρίου με τίτλο «Η Δημοκρατική Συμμετοχή των Εθνικών Μειονοτήτων στην ΕΕ» που διοργάνωσε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στο Ευρωκοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (EFA), δεν δίστασε να επαναλάβει τη πάγια θέση του κόμματος περί ύπαρξης "τουρκικής" μειονότητας στη Θράκη.

Η πρόεδρος του ΚΙΕΦ ξεκίνησε την τοποθέτηση της με την φράση «εμείς μια χαρά Τούρκοι είμαστε στη Δυτική Θράκη», ενώ στη συνέχεια άσκησε σφοδρή κριτική στο ελληνικό κράτος για την άρνηση αναγνώρισης εθνικής ταυτότητας και το κλείσιμο μειονοτικών σχολείων.