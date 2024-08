Κατς για μεσίστια σημαία στην τουρκική πρεσβεία: Δεν θα δεχτούμε εκφράσεις συμμετοχής στο πένθος για τον Χανίγια

«Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί εκφράσεις συμμετοχής στο πένθος για έναν δολοφόνο όπως ο Ισμαήλ Χανίγια», τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ με αφορμή τη μεσίστια σημαία της Τουρκίας στην τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, με τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, να ανταπαντά.

🇹🇷🇮🇱 | Turkey lowered its flag to half-mast at the Turkish embassy in Tel Aviv as part of mourning for the head of the Hamas Politburo Ismail Haniyeh, who was assassinated by Israel. In response, Israeli Foreign Ministry summoned the Turkish deputy ambassador for a "reprimand".… pic.twitter.com/iKuSs1Uyjg

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την ΕΡΤ, νωρίτερα, ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Τουρκίας εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και του έγιναν αυστηρές συστάσεις επειδή η τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ ύψωσε μεσίστια τη σημαία στο κτίριο της, πενθώντας τον Χανίγια.

«Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί εκφράσεις συμμετοχής στο πένθος για έναν δολοφόνο όπως ο Ισμαήλ Χανίγια» αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ. «Αν οι εκπρόσωποι της πρεσβείας θέλουν να θρηνήσουν, ας πάνε στην Τουρκία και ας θρηνήσουν μαζί με τον αφέντη τους Ερντογάν, ο οποίος αγκαλιάζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και υποστηρίζει τις δολοφονικές της πράξεις».

I have instructed the Foreign Ministry officials to summon the Deputy Turkish Ambassador to Israel for a severe reprimand following the lowering of the Turkish flag to half-mast at the Turkish Embassy in Tel Aviv, in response to the elimination of Ismail Haniyeh, the leader of…