Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έτρεξε από την Ακρόπολη έως το Καλλιμάρμαρο στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (vid)

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ήταν μεταξύ των προσωπικοτήτων που συμμετείχαν στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026. Η διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο ξεκίνησε από την Ακρόπολη, όπου το προηγούμενο βράδυ είχε ανάψει τον βωμό ο χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, Στέφανος Ντούσκος.

Λίγο μετά τις 08:30 το πρωί, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φορώντας την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Τη δάδα τής την παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, Στέφανος Χανδακάς.

Αφού διένυσε την προκαθορισμένη απόσταση, η πρέσβης των ΗΠΑ παρέδωσε τη Φλόγα στον Τζος Χακ, Νο 2 της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Εκείνος με τη σειρά του τη μετέφερε και την παρέδωσε στον Χρήστο Μαραφάτσο, συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump, συνεχίζοντας την αλυσίδα της λαμπαδηδρομίας στην καρδιά της Αθήνας.

Η σημερινή πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας ολοκληρώνεται με την τελετή παράδοσής της στην Οργανωτική Επιτροπή «Milano Cortina 2026», ώστε να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στις 06.02.2025.

Η διαδρομή από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης έως το Καλλιμάρμαρο Στάδιο συνδέει, για μία ακόμη φορά, την ελληνική Ολυμπιακή παράδοση με τον θεσμό των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.