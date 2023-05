ΓΕΕΘΑ: Συμμετοχή του στρατηγού Κ. Φλώρου στην 16η Σύνοδο Βαλκανικών χωρών (pics)

Στην 16η Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) των Βαλκανικών Χωρών (16th Balkan Chiefs of Defence Conference), που διεξήχθη στη Σόφια της Βουλγαρίας, την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, συμμετείχε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Κατά την έναρξη της Συνόδου, χαιρετισμό απηύθυναν η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Βουλγαρικής Δημοκρατίας κ. Rumen Radev, ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας κ. Dimitar Stoyanov και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλγαρίας Admiral Emil Eftimov ο οποίος κήρυξε και την έναρξη της Συνόδου. Ως επίσημοι προσκεκλημένοι συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Robert Brieger, ο Deputy Commander της Διακλαδικής Διοίκησης Συμμαχικών Δυνάμεων που εδρεύει στην Νάπολη (Joint Force Command Naples - JFC NAPLES) Lieutenant General Stephen (Steve) Kelsey, καθώς και οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Κροατίας Admiral Robert Hranj και της Σλοβενίας Major General Robert Glavaš.

Στο περιθώριο της Συνόδου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησε ολιγόλεπτες συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Βουλγαρικής Δημοκρατίας και τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, κατά τις οποίες αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και για τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο Χωρών για την προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη διάρκεια της Συνόδου, η οποία είχε ως κεντρικό θέμα «Regional military connectivity and military mobility as a highlight of the partnership in the Balkans - Exploring innovative ways for integration and cooperation», αξιολογήθηκαν τα συμπεράσματα από τις Ετήσιες Εκθέσεις της Συντονιστικής Ομάδας, καθώς και των Ομάδων Εργασίας Ασύμμετρων Απειλών και Επιμόρφωσης - Εκπαίδευσης.

Συζητήθηκαν επίσης οι σύγχρονες προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας στα Βαλκάνια και στο ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της Στρατιωτικής Συνεργασίας των Βαλκανικών Χωρών.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των εθνικών παρουσιάσεων ο Διευθυντής του Κλάδου Στρατηγικής - Πολιτικής - Αμυντικού Σχεδιασμού και Δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ Υποπτέραρχος (ΕΑ) Απόστολος Μητσόπουλος ανέλυσε το θέμα «Hellenic Armed Forces Interoperability and Standardization», προβάλλοντας τις πρωτοβουλίες και τις αναγνωρισμένες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων στους τομείς της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης (πατήστε εδώ).

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφερόμενος στην παρουσίαση των Ετήσιων Εκθέσεων των Ομάδων Εργασίας, εξήρε το έργο που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο της ανάλυσης και εκτίμησης των ασύμμετρων απειλών, επισημαίνοντας την υποδειγματική λειτουργία της Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης δημιουργίας και λειτουργίας του μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών κακόβουλου λογισμικού (Malware Information Sharing Platform - MISP), η οποία έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών.

Επιπλέον, τόνισε το έργο που υλοποιήθηκε στους τομείς Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στο πλέγμα των κοινών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Διακλαδική Άσκηση Ειδικών Επιχειρήσεων «BALKAN SHIELD 2022» (πατήστε εδώ) που διεξήχθη στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, και αποτέλεσε ευκαιρία για τις Ένοπλες Δυνάμεις των Βαλκανικών Χωρών να ενισχύσουν την διαλειτουργικότητά τους, ασκούμενες σε πολύπλοκα και ρεαλιστικά σενάρια Ειδικών Επιχειρήσεων. Τόνισε επίσης ότι η Χώρα μας έχει προγραμματίσει για τα επόμενα 2 χρόνια την διεξαγωγή 58 εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής εταιρικής σχέσης, στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στα Βαλκάνια.

Όσον αφορά στην συνεργασία μεταξύ των Βαλκανικών Χωρών στο πεδίο «Military Connectivity and Military Mobility», ανέφερε ότι η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι συνέπειές της στην αρχιτεκτονική ασφαλείας του Ευρω-Ατλαντικού χώρου κατέδειξαν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής του, και επισήμανε την σημασία της επέκτασης του αγωγού καυσίμων του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Τέλος ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου Υπερ-Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών από τον επικεφαλής της Μονάδας Χερσαίων Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Eddy Liegeois, επισήμανε την στρατηγική αξία του δικτύου καθώς και την δυνατότητα που παρέχει για την ταχεία και μεγάλης κλίμακας μετακίνηση τμημάτων και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην έγκαιρη ανταπόκριση και συμμετοχή της Ελλάδας στην υλοποίηση του δικτύου με την συνεισφορά 35 αεροδρομίων και 20 θαλάσσιων λιμένων της Χώρας μας, δίνοντας έμφαση στην αξία των λιμένων διττής χρήσης της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης.

Κατά την παρουσία του στην Σόφια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ελλάδας Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ κ. Αλέξιο Μάριο Λυμπερόπουλο, με τον οποίο συνομίλησαν για τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις καθώς και για τις σχέσεις των δύο Χωρών, με έμφαση στους τρόπους ενίσχυσης της αμυντικής τους συνεργασίας.