Γ. Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με Ρούμπιο: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο ανώτατο δυνατό σημείο

Το εξαιρετικό κλίμα που διέπει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις επαναβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στον Λευκό Οίκο.

«Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σήμερα στο ανώτατο δυνατό σημείο. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο, για δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο έτος. Έχουμε μία πολύ καλή, πολύ εποικοδομητική σχέση. Συνομιλούμε τακτικά, τόσο για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο κρατών, όσο βεβαίως και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Είναι ένας εξαιρετικά καλός γνώστης των περιφερειακών θεμάτων και ιδίως εκείνων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Συζητήσαμε για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σήμερα στο ανώτατο δυνατό σημείο. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία, στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία».

Σε ό,τι αφορά τις ευρωατλαντικές σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο νέο δυναμικό περιβάλλον. «Η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι μια δομική σχέση, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στη σχέση αυτή, και παρά τα όποια προβλήματα μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προωθήσουμε τις ιδέες που οικοδόμησαν τη Δύση», ανέφερε.

Ενώ δήλωσε πως «σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, συνομιλήσαμε για τα θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος, όπως είναι η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία, η Υποσαχάρια Αφρική - όλες εκείνες οι περιοχές, στις οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται παγκόσμιοι κίνδυνοι».

«Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, με έναν στιβαρό λόγο, με έναν λόγο συνεπή. Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά. Με όραμα για την πατρίδα μας, με σθένος και δύναμη, χωρίς ηττοπάθεια, με αυτοπεποίθηση», κατέληξε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.