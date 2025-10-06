Γ. Γεραπετρίτης: Εντός της ημέρας οι Έλληνες πολίτες επαναπατρίζονται από το Ισραήλ

Οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο "Global Sumud Flotolla" «είναι καλά στην υγεία τους» και «τις επόμενες ώρες αναμένουμε ότι θα επανέλθουν όλοι καλά στην πατρίδα μας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών «έπεσε κατά πάνω στο ζήτημα» και ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές με τον Ισραηλινό ομόλογό του για να διασφαλίσει την υγεία και την ευημερία των πολιτών που βρίσκονται εκεί, ενώ μετέφερε την ενόχλησή του για συμπεριφορές, οι οποίες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

«Μεριμνήσαμε, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το δίκαιο του Ισραήλ, διότι προέβλεπε και κάποιες διαδικασίες δικαστικής ακρόασης για όσους επιθυμούσαν. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ολοκληρωθεί και εντός της ημέρας αναμένουμε ότι οι Έλληνες πολίτες θα επαναπατριστούν με ειδική πτήση για την οποία μερίμνησε το Υπουργείο Εξωτερικών», ανέφερε και προσέθεσε:

«Στην πτήση αυτή θα υπάρχουν και πολίτες ξένων κρατών. Μας ζήτησαν φιλικές κυβερνήσεις, ξένα κράτη να τους διευκολύνουμε με τη μεταφορά».

Ανέφερε ότι, απ' ότι γνωρίζει, υπήρξαν «κάποια μεμονωμένα φαινόμενα άσκησης λεκτικής βίας. Όλα αυτά τα διαχειριζόμαστε στο πλαίσιο της διπλωματικής οδού».

Χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιοχή πολύ σύνθετη γεωπολιτικά, ενώ το σχέδιο των 21 σημείων μπορεί να διαιρεθεί σε δύο ενότητες: Η πρώτη ενότητα είναι η άμεση, η απελευθέρωση των ομήρων και σειράς κρατουμένων που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές. Και η δεύτερη προβλέπει την αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάληψη τεχνοκρατικής ηγεσίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Είμαι αισιόδοξος ότι το πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί. Για τη δεύτερη φάση νομίζω πως υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα, έτσι ώστε να δούμε μία μακρά και βιώσιμη ειρήνη. Για να υπάρξει μία τέτοια βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή, αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνον με την εδραίωση ενός κράτους της Παλαιστίνης, το οποίο θα μπορεί να συμβιεί με ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ», επισήμανε.

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως η αρχικώς αναβολή και στη συνέχεια ακύρωση, της συνάντησης στη Νέα Υόρκη έγινε καθώς «τα προγράμματα είναι πολύ δυναμικά». Ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να συγκαλέσει μια μεγάλη συνάντηση του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου και ο πρόεδρος Ερντογάν ακύρωσε όλες τις συναντήσεις, περιλαμβανομένης και της συνάντησης που είχε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Σημείωσε δε πως στο επόμενο διάστημα προφανώς θα υπάρξει και συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

«Η απόδειξη ότι τα πράγματα δεν χειροτερεύουν είναι το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια σχέση που δεν παράγει κρίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Είμαστε σε διάλογο. Προλαμβάνουμε κρίσεις. Δεν θέλουμε να έχουμε εντάσεις στην περιοχή μας» σημείωσε και προσέθεσε:

«Από την άλλη πλευρά, ενόσω συμβαίνουν όλα αυτά -να μην τα ξεχνάμε κι αυτά- η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά, για πρώτη φορά στα 50 χρόνια τής μεταπολίτευσης, τόσο πολύ το διπλωματικό της αποτύπωμα στην περιοχή και τη θέση της με επιχειρήματα στο Αιγαίο».

Αναφερόμενος στο «Piri Reis», σημείωσε ότι «κάνει μια επιφανειακή έρευνα, η οποία δεν αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν ασκεί καμία επίδραση στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Άρα αυτή τη στιγμή παρακολουθείται».

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου για να προχωρήσει θα πρέπει να υπάρχει μία φωνή

Ερωτηθείς σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου, ανέφερε πως «υπάρχουν πράγματι ορισμένες δηλώσεις, οι οποίες εγείρουν αμφισβητήσεις σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητα του έργου».

Ακόμη, σημείωσε πως απομένουν ακόμη ορισμένες τεχνικές εκκρεμότητες, όπως η κατανομή του κόστους και ο επιμερισμός του βάρους, τα οποία θα πρέπει να αναληφθούν.

«Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα, χωρίς αστερίσκους, χωρίς καμία υποσημείωση, το έργο αυτό. Αναμένουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει μια τέτοια καθολική στήριξη και από την πλευρά της Κύπρου, να λυθούν οι όποιες εκκρεμότητες και στη συνέχεια η δική μας επιθυμία και βούληση είναι η πόντιση του καλωδίου να συνεχιστεί κανονικά», υπογράμμισε.

«Έως ότου στην πραγματικότητα αρθούν οι εκκρεμότητες και υπάρξει μια ενιαία στάση για δέσμευση, θα παραμείνουμε στη σημερινή κατάσταση», τόνισε. «Το έργο συνεχίζεται κανονικά. Στο επιχειρησιακό του σκέλος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε τις εκκρεμότητες, να έχουμε μια φωνή και στη συνέχεια θα συνεχιστεί».

Υπογράμμισε δε πως «κανένα μεμονωμένο έργο, όσο σημαντικό και να είναι, δεν είναι σε θέση να προκαλέσει ρήξη ή ακόμη και ουσιαστική διαφωνία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου» και προσέθεσε: «Το συγκεκριμένο έργο για να προχωρήσει θα πρέπει να υπάρχει μία φωνή. Η μία αυτή φωνή, πιστεύω, ότι θα έλθει. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι στηρίζει το έργο. Θα πρέπει ομοθύμως όλοι να έχουμε αυτή την άποψη, έτσι ώστε συντεταγμένα να προχωρήσει το έργο».

Είναι νωπές οι συνθήκες διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντηση

Σχολιάζοντας την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι του γεννήθηκαν μια σειρά από απορίες, όπως «γιατί αποφάσισε σήμερα να αποχωρήσει και να αυτονομηθεί», αλλά και «γιατί αποχωρεί και ταυτοχρόνως θεωρεί ότι θα ξανασυναντηθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με την παλιά του οικογένεια». «Εάν θεωρεί ότι η οικογένειά του είναι όπως πρέπει, τότε να παραμείνει εκεί. Εάν φεύγει, τότε το κάνει είτε επειδή θέλει να ηγηθεί διαφωνώντας, είτε υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας» είπε.

Ανέφερε δε πως το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής αποδίδουν σημασία στους πρώην πρωθυπουργούς και τους δίνεται η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να παρεμβαίνουν στις συζητήσεις της Βουλής. «Πού ήταν αλήθεια ο κ. Τσίπρας, δύο χρόνια που υπηρέτησε ως βουλευτής για να εισφέρει με την εμπειρία του αυτή;», σημείωσε.

«Έχουμε μία κίνηση, η οποία σηματοδοτεί μια προσωπική επιθυμία, φιλοδοξία, ματαιοδοξία, πείτε την όπως θέλετε, να επιστρέψει στα πράγματα από θέση ηγετική», επισήμανε. «Όμως, ευτυχώς για τη χώρα, δεν είμαστε πια ούτε στο 2015. Ευτυχώς έχουμε βιώσει διαφορετικές στιγμές. Είναι νωπές ακόμα οι συνθήκες διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, οπότε νομίζω ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντηση, την οποία έχει στο μυαλό του».

Ανέφερε μάλιστα ότι «δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ως βασικό σου αντίπαλο κάποιον, ο οποίος είναι εκτός Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία αποκατέστησε το κύρος του Κοινοβουλίου. Ο κ. Τσίπρας αναφέρει αυτά περί δημοκρατικής εκτροπής με πολύ μεγάλη ελαφρότητα».

Ερωτηθείς για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι σέβεται τον ίδιο και την ιστορία του και στην παράταξη και στη χώρα και προσέθεσε: «Οι θέσεις του κ. Σαμαρά αφίστανται, όχι από την δική μου προσωπική επιλογή, αλλά από την πολιτική της κυβέρνησης. Η πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Η Ελλάδα πρέπει να μεγαλώνει και όχι να συρρικνώνεται». «Το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Η Ελλάδα μεγαλώνει. Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς έχει μία διαφορετική προσέγγιση. Άρα η σύγκλιση νομίζω εκ των πραγμάτων είναι δύσκολη εκ μέρους του».

Αναφορικά με το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως «η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία δουλειά με δικαστικές αποφάσεις. Εάν έπραττε το αντίθετο, είναι προφανές ότι θα ελεγχόταν για ουσιαστικά εισπήδηση στις συνταγματικές αρμοδιότητες της Δικαιοσύνης».

«Είναι μια υπόθεση με τέτοιο μεγάλο συναισθηματικό βάρος -πλέον όχι μόνο για τους συγγενείς που υποφέρουν, αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό- που θα πρέπει να πέσει όσο το δυνατόν περισσότερο φως στην υπόθεση αυτή. Και νομίζω ότι γρήγορα πρέπει η δίκη αυτή να ξεκινήσει με όρους εγγυήσεων που θα φέρουν στο φως την απόλυτη αλήθεια», κατέληξε.