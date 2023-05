Φρέντι Μπελέρης: Σήμερα η δίκη μετά τη σύλληψή του - Αντιδράσεις και παρέμβαση των ΗΠΑ

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να γίνει η δίκη στην Αλβανία για τον Φρέντι Μπελέρη, τον υποψήφιο δήμαρχο Χειμάρρας, ο οποίος συνελήφθη για «εξαγορά ψήφων». Η σύλληψή του έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ερωτηθείς σχετικά ζήτησε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των εκλογών, καλώντας όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με τους νόμους και τους κανόνες.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανάφερε: «Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από τις αρχές και τα πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν ότι οι ψηφοφόροι μπορούν να ασκήσουν το θεμελιώδες δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκφράσουν τη βούλησή τους μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Είναι σημαντικό για όλους να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τις εκλογές, καθώς και τους διεθνείς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης αγοράς ή πώλησης ψήφων. Καλούμε τις αρχές να επιβάλλουν όλους τους νόμους και τους κανονισμούς δίκαια και ισότιμα. Αξιωματούχοι της Πρεσβείας των ΗΠΑ συμμετέχουν σε άλλους διεθνείς θεσμούς για την παρακολούθηση των εκλογών σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο Φρέντι Μπελέρης συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή με την ελληνική πλευρά να διαμηνύει δια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «δεν θα δεχτεί εκπτώσεις στην προστασία της μειονότητας».

«Αν η Αλβανία θέλει να πλησιάσει την ΕΕ, έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες δημοτικές εκλογές» ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά την πρόεδρο της Κομισιόν.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εκτός από τις οδηγίες που έδωσε για διάβημα προς την κυβέρνηση της Αλβανίας, τόνισε ότι «η σύλληψη υποψηφίου δημάρχου δύο μέρες πριν από τις εκλογές αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, συνιστά σκάνδαλο».

The arrest of a member of the Greek National Minority, Fredis Beleri, candidate for Mayor in Himare, Albania, and another Greek, two days before the polls, creates a scandal if there is no concrete evidence. I have already informed the EU High Representative @JosepBorrellF and… pic.twitter.com/DgkBVUUHZZ

Πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ο Μπελέρης κατέρχεται στις δημοτικές εκλογές της Χειμάρρας, ως υποψήφιος δήμαρχος υποστηριζόμενος από το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ) και την ΟΜΟΝΟΙΑ, αλλά και από τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης, του οποίου ηγείται το Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα και το Κόμμα Ελευθερίας του τέως προέδρου της Δημοκρατίας Ιλίρ Μέτα.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Χειμαρριωτών, που εδρεύει στην Αθήνα, δηλώνει πως: «Ο Μπελέρης προσήχθη βίαια χωρίς κατηγορία, με έναν και μοναδικό σκοπό: να τρομάξουν οι ψηφοφόροι του ώστε να μην κατέλθουν στις κάλπες και να αφήσουν ελεύθερη την δημαρχία στον εκλεκτό του Ράμα», ζητώντας από τους Χειμαρριώτες που ζουν στην Ελλάδα, να βρεθούν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και να στηρίξουν στην κάλπη τον Φρέντι Μπελέρη.

Ξέροντας τις καθεστωτικές πρακτικές που ακολουθεί ο Αλβανός πρωθυπουργός τόσα χρόνια δεν είχαμε καμία ελπίδα ότι θα ήταν μια κανονική αναμέτρηση. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει χρησιμοποιήσει κάθε παράνομη μέθοδο εξευτελίζοντας την έννοια του πρωθυπουργού για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Δεν θα του επιτρέψουμε να το πετύχει» αναφέρει η ανακοίνωση.

Την κόντρα του με τον κ. Μπελέρη προσπάθησε να αφαιρέσει από την εξίσωση ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα σε ανάρτησή του. Συγκεκριμένα, όπως έγραψε:

«Η σύλληψη του υποψηφίου της αντιπολίτευσης για τη Χειμάρρα Φρ. Μπελέρι με εντολή της εισαγγελίας αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για τη δικαιοσύνη παραμονές των εκλογών, πράγμα που σημαίνει ότι η παράβαση του νόμου από την πλευρά του πρέπει να αποδειχθεί και η σύλληψή του να έχει νόμιμο κίνητρο! Η κόντρα μας με αυτόν τον υποψήφιο δεν έχει καμία σχέση με τις έρευνες ή τα συμπεράσματα της εισαγγελίας, επομένως, σεβόμενοι την πλήρη ανεξαρτησία των δικαστικών οργάνων, καλώ όλους να μην βιαστούν σε πολιτικά συμπεράσματα περιμένοντας υπομονετικά τον λόγο και τα στοιχεία της δικαιοσύνης».

Αίτημα προς την ελληνική πλευρά να μην βιάζονται να εκφραστούν υπέρ του Φρέντι Μπελέρη απηύθυνε η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Όλτα Τσάτσκα, σε συνέχεια των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια.

Συγκεκριμένα, η ΥΠΕΞ της Αλβανίας, σε ανάρτηση της στο twitter ανέφερε σχετικά ότι«η αγορά ψήφων αποτελεί σοβαρό αδίκημα στη νομοθεσία μας και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμησή της κατά την περίοδο των εκλογών. Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων των αδελφών και αδελφών της ελληνικής μειονότητας που συμμετέχουν στις εκλογές μας»

«Η υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη, πολίτη της Αλβανίας που διεκδικεί εκλογές από συμπολίτες του, δεν δικαιολογεί καμία ειδική μεταχείριση. Είναι τόσο ίσος απέναντι στο νόμο όσο κανείς άλλος. Εναπόκειται μόνο στους εισαγγελείς και τους δικαστές να χειριστούν αυτήν την υπόθεση σύμφωνα με στοιχεία», πρόσθεσε.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι «προτρέπουμε με σεβασμό τους Έλληνες φίλους μας στην Αθήνα να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης με υπομονή, επιτρέποντας στην αλβανική δικαιοσύνη να κάνει το έργο της χωρίς εξωτερικές πιέσεις ή διχαστικά μηνύματα. Καλό είναι να ενημερώνουμε τις Βρυξέλλες, αλλά θα πρέπει επίσης να περιμένουμε να προκύψουν τα γεγονότα».

3/3We respectfully urge our 🇬🇷friends in Athens to closely monitor the development of the case with patience, allowing Albanian justice to do its work without external pressures or divisive messages. Good to keep Brussels informed,but we should also wait for the facts to emerge.