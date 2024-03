Το φιάσκο με τον δήθεν χάρτη του Κογκρέσου που «δικαιώνει» την Τουρκία

Την αφορμή για θριαμβολογίες και βαθυστόχαστες αναλύσεις για «χάρτη» του Κογκρέσου ο οποίος δήθεν αποδέχεται τις τουρκικές διεκδικήσεις εις βάρος της χώρας μας, έδωσαν ελληνικά δημοσιεύματα που επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την επιστολή Μπλίνκεν στο Κογκρέσο, την οποία φυσικά κανείς δεν έχει δει.

Στην αρχή περιθωριακές εθνικιστικές ιστοσελίδες πρόβαλαν τα ελληνικά δημοσιεύματα, τη σκυτάλη πήρε ο εκ των εμπνευστών της «Γαλάζιας Πατρίδας» Τ. Γιαϊτσι και τώρα και μεγάλες εφημερίδες όπως η Μιλιέτ με δημοσίευμά της ουσιαστικά πανηγυρίζει για την υιοθέτηση των τουρκικών θέσεων από τον «Χάρτη του Κογκρέσου».

Μια προσεκτική παρατήρηση όμως αναδεικνύει το μεγάλο φιάσκο και για τις ελληνικές ιστοσελίδες που έκαναν την «ανακάλυψη» αλλά και για τα τουρκικά ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν την είδηση και τον χάρτη.

Γιατί ο χάρτης που δημοσιεύει στην περιοδική έκθεση της η ερευνητική ομάδα του Κογκρέσου (που δεν είναι επίσημο έγγραφο) με τίτλο «Turkey (Türkiye): Major Issues, May 2023 Elections, and U.S. Relations» στις 3 Μαΐου 2023 δεν είναι παρά ο Ελληνικός χάρτης 14 από την ειδική έκδοση του Ελληνικού ΥΠΕΞ που αποτύπωνε με μια σειρά χαρτών την κλιμάκωση των τουρκικών διεκδικήσεων από το 1974 μέχρι και σήμερα.

Στο μικρό κείμενο που αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα η Έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων «…Οι διαμάχες, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στις εδαφικές αλλαγές μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, περιστρέφονται γύρω από αμφισβητούμενα σύνορα που αφορούν τα χωρικά ύδατα, τον εθνικό εναέριο χώρο, τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των δύο χωρών (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών διεκδικήσεων), νησιά (και η χρήση τους για στρατιωτικούς σκοπούς) και υφαλοκρηπίδα (βλέπε A-5 και A-6 για χάρτες ορισμένων από τις επίμαχες περιοχές)».

Η ερευνητική ομάδα του Κογκρέσου χρησιμοποιεί αυτόν τον χάρτη που είναι έκδοση του Ελληνικού ΥΠΕΞ και ο οποίος μάλιστα στις επεξηγήσεις, που δημοσιεύονται αυτούσιες, αναφέρεται σε «υποτιθέμενο καθεστώς αποστρατικοποίησης», «υποτιθέμενη αμφισβήτηση ελληνική κυριαρχίας σε νησιά, στη ζώνη τριών ν.μ. εκτός των οποίων η Τουρκία έχει παραιτηθεί των δικαιωμάτων επί νησιών, καθώς και τη συνοριακή γραμμή η οποία προβλέπεται στα Δωδεκάνησα από το ιταλοτουρκικό Πρωτόκολλο του 1932».

Ο δεύτερος χάρτης επίσης δεν έχει σχεδιαστεί από την ερευνητική ομάδα του Κογκρέσου αλλά είναι χάρτης που έχει χρησιμοποιήσει σε δημοσίευμα του ο Economist προκειμένου να δείξει τις διεκδικήσεις των χωρών της περιοχής σε θαλάσσιες ζώνες και τις αλληλοεπικαλύψεις αλλά και τις υπάρχουσες συμφωνίες όπως είναι η ελληνοαιγυπτιακή, οι συμφωνίες της Κύπρου με Αίγυπτο και Ισραήλ αλλά και το Τουρκολυβικό Μνημόνιο.

Στις εκθέσεις της η Congressional Research Service ενημερώνει (χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα) για την κατάσταση σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές ενδιαφέροντος των ΗΠΑ και αποφεύγει να παίρνει θέση υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς σε περιοχές που υπάρχουν αντιπαραθέσεις και αλληλοσυγκρουόμενες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις.

Είναι ενδεικτικά τα χθεσινά δημοσιεύματα δυο μεγάλων τουρκικών ΜΜΕ που χωρίς να αναζητήσουν την προέλευση του χάρτη και χωρίς καν να διαβάσουν τις επεξηγήσεις στον ίδιο τον χάρτη, σπεύδουν να θριαμβολογήσουν για αποδοχή εκ μέρους των ΗΠΑ των τουρκικών θέσεων.

Η Μιλιέτ αναφέρει στο χθεσινό εκτενές δημοσίευμα της ότι οι χάρτες της Έκθεσης του Κογκρέσου «αναφέρουν ότι τα νησιά με πράσινο χρώμα είναι αποστρατικοποιημένα ενώ νησιά και βραχονησίδες με ροζ χρώμα είναι υπό αμφισβήτηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό που θέλει να επισημάνει η Έκθεση είναι ότι δεν ανήκουν στην Αθήνα νησιά που βρίσκονται ακριβώς δίπλα από την Ελλάδα. Επομένως, η Τουρκία μπορεί να πραγματοποιεί πτήσεις και ασκήσεις πάνω από αυτά τα νησιά και βραχονησίδες…».

* ΧΑΡΤΗΣ 14 - 2021

Προφανώς, κανείς δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει τον δημοσιευμένο χάρτη ο οποίος προέρχεται από τη Συλλογή του Ελληνικού ΥΠΕΞ που καταγράφει τις τουρκικές αμφισβητήσεις εις βάρος της Ελλάδας. Η εφημερίδα Turkiye με τίτλο «Σεισμός μυστικών αμερικανικών ‘Εγγράφων Τουρκίας’ στην Ελλάδα: Η Τουρκία είναι ο επίσημος ιδιοκτήτης και του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου».

* Τα σύμφωνα με την τουρκική θεωρία αποστρατιωτικοποιημένα ελληνικά νησιά Η Τουρκία, στο πλαίσιο της γνωστής πολιτικής της για να αποκτήσει τον εν γένει έλεγχο του μισού Αιγαίου, προώθησε το 2021, με την κατάθεση σχετικών επιστολών της στον ΓΓΗΕ, μία καινοφανή θεωρία που συνδέει την από δεκαετίες αξίωσή της για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και των ∆ωδεκανήσων, με την ελληνική κυριαρχία επ' αυτών και το δικαίωμα της Ελλάδας να επικαλείται τόσο την ίδια την κυριαρχία όσο και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν ως προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Όπως φαίνεται από τον χάρτη, ο οποίος παρουσιάζει τόσο τα δήθεν αποστρατιωτικοποιημένα νησιά όσο και κάποιες από τις δήθεν «γκρίζες ζώνες» η Τουρκία επιδιώκει να «ακυρώσει», νομικά, την ύπαρξη όλων των ελληνικών νησιών από τον 25 ο Μεσημβρινό και ανατολικά.