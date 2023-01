Ερντογάν: Οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη δεν θα αλλάξουν τη μοίρα της περιοχής

Σε αιχμηρές δηλώσεις κατά του Έλληνα πρωθυπουργού για τις αναφορές του στα ελληνοτουρκικά από το Νταβός και σε απειλές κατά της Ελλάδας προέβη ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι «ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά οι δηλώσεις του δεν είναι αρκετές για να αλλάξουν τη μοίρα της περιοχής».

Ο Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε τα όσα είπε ο πρωθυπουργός για τη στάση της Τουρκίας, κατηγορώντας ξανά την Ελλάδα ότι δεν εφαρμόζει τη συνθήκη της Λωζάνης και στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου. «Διαπιστώνουμε πως οι όροι της Λωζάνης και όσα αφορούν τα νησιά, δεν εφαρμόζονται από τους Έλληνες αξιωματούχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο «δεν μπορεί να υπάρχει στρατιωτικοποίηση των νησιών. Αλλά αυτοί τα νησιά τα στρατιωτικοποιούν. Και με τις ενέργειες αυτές κάνουν αντίθετα βήματα στη συνθήκη της Λωζάνης και τις άλλες συμφωνίες» για να διαμηνύσει πως «εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα, απαντάμε στα διεθνή φορά αυτά που πρέπει».

«Κι εκείνοι θα κάνουν όσα πρέπει», συμπλήρωσε.

Δεν άφησε ασχολίαστο και το δημοσίευμα του The Economist, λέγοντας πως «το μέλλον της Τουρκίας το καθορίζει το βρετανικό περιοδικό; To καθορίζει ο λαός μου. Και στην Τουρκία γίνεται αυτό που λέει ο λαός μου. Tη μοίρα της Τουρκίας δεν μπορεί να την καθορίσει το βρετανικό περιοδικό».

Όπως μεταδίδει το Anadolu, λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην τελετή εγκαινίων της Πανεπιστημιούπολης Εσενγιούρτ που πραγματοποιήθηκε στην ομώνυμη πλατεία ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε τις προκλητικές δηλώσεις λέγοντας: «Κοίτα, Μητσοτάκη, μιλάς από δω και από κει. Έχε υπόψη σου ότι οι τρελοί Τούρκοι θα έρθουν αν επιχειρήσεις να κάνεις λάθος».

Ακολούθως ο Ταγίπ Ερντογάν, απευθύνθηκε στην Ελλάδα: «Αν προσπαθήσετε να οπλίσετε τα νησιά, θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια;» είπε και διαμήνυσε ότι «η Τουρκία παρήγαγε έναν πύραυλο που ονομάζεται Typhoon. Τι θα συμβεί αν χτυπήσει την Αθήνα;» συνέχισε να διερωτάται και συμπλήρωσε: Εμάς δεν μας πειράζει να χτυπήσουμε την Αθήνα, απλά να είστε έξυπνοι».

Οργισμένη αντίδραση Αλτούν κατά του «The Economist»

Νωρίτερα, την έντονη αντίδραση του Διευθυντή Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν προκάλεσε το εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού «The Economist» για τον Ταγίπ Ερντογάν που είχε τίτλο «Η ελλοχεύουσα δικτατορία της Τουρκίας».

Με μια σειρά αναρτήσεων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter ο Αλτούν επιτίθεται με σφοδρότητα τόσο κατά του περιοδικού, όσο και κατά των δημοσιογράφων του, κάνοντας λόγο για «κλισέ, παραπληροφόρηση και αλαζονική προπαγάνδα» και για «ψεύτικη δημοσιογραφία», αποδίδοντας στους δημοσιογράφους «ανεξήγητο και ατελείωτο μίσος τους για τον δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρό μας».

A flawed democracy could tip into full-­blown autocracy. Turkey is on the brink of disaster under its increasingly erratic president, Recep Tayyip Erdogan https://t.co/gfekLyEQH5 pic.twitter.com/vJpDB1pgUQ