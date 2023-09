Προκλητικός Ερντογάν: Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Ψευδοκράτους

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και να δημιουργήσει διπλωματικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς μαζί της.

