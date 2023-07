Ερντογάν: Η ΕΕ να ανοίξει το δρόμο ένταξης της Τουρκίας για να ανοίξουμε το δρόμο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την ένταξη της Άγκυρας στο μπλοκ πριν το τουρκικό κοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Σουηδίας να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας πριν από την αναχώρησή του για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη της Σουηδίας εξαρτάται από την εφαρμογή μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της συμμαχίας στη Μαδρίτη, προσθέτοντας ότι κανείς δεν πρέπει να περιμένει συμβιβασμούς από την Άγκυρα.

