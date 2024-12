Επικοινωνία των ΥΠΕΞ Ισραήλ και Ελλάδας για τη Συρία - Για ποιο θέμα εκφράστηκε ανησυχία

Τηλεφωνική επικοινωνία για την κατάσταση που επικρατεί στη Συρία είχαν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ και της Ελλάδας κ.κ. Γκίντεον Σαάρ και Γιώργος Γεραπετρίτης, οι οποίοι συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

Ο Ισραηλινός υπουργός σε ανάρτησή του αναφέρεται στο περιεχόμενο της συζήτησης που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προστατευθούν επειγόντως οι μειονότητες της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων, των Αλαουιτών και των Χριστιανών.

Ο ίδιος εξέφρασε τις ανησυχίες του για το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό δεν έχει εκλεγεί δημοκρατικά, καθώς και για το ότι «διακηρύσσουν τώρα ότι οι εκλογές θα γίνουν μόνο μετά από 4 χρόνια», ενώ κάλεσε τον κ. Γεραπετρίτη να επισκεφθεί το Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Μίλησα με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Συζητήσαμε την κατάσταση στη Συρία και υπογράμμισα την ανάγκη να προστατευθούν επειγόντως οι μειονότητες της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων, των Αλαουιτών και των Χριστιανών.

Προσέθεσα ότι η νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό δεν έχει εκλεγεί δημοκρατικά. Αλλά ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι

διακηρύσσουν τώρα ότι οι εκλογές θα γίνουν μόνο μετά από 4 χρόνια...

Τόνισα επίσης την πρόθεση του Ισραήλ να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τους ομήρους στη Γάζα.

Προσκάλεσα τον Έλληνα συνάδελφό μου να επισκεφθεί σύντομα το Ισραήλ και συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε στενή επαφή».

