Επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Στο επίκεντρο οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διάσωση ζωών και είμαι ευγνώμων γι' αυτό».

I spoke with the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis.



PM Mitsotakis has just returned from the summit in Sharm El-Sheikh, which marked an important peace achievement for the Middle East. And it would be right to maintain and build on this momentum. Global… pic.twitter.com/nRuZIHzNzc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2025

«Μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη @kmitsotakis.

Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης μόλις επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ-Σέιχ, η οποία σηματοδότησε ένα σημαντικό ειρηνευτικό επίτευγμα για τη Μέση Ανατολή. Και θα ήταν σωστό να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική. Η παγκόσμια ενότητα πέτυχε σε αυτήν την περιοχή και τώρα πρέπει να γίνουν τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας - αυτός ο πόλεμος παραμένει η μεγαλύτερη πηγή παγκόσμιας αστάθειας και κινδύνου σήμερα.

Αλλά όπως και παντού, η ειρήνη είναι δυνατή μέσω της δύναμης και, σε περίπτωση επιθετικότητας της Ρωσίας, πρέπει να αναγκαστεί να σταματήσει τον πόλεμο.

Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την κατάσταση στην Ουκρανία και για τα πλήγματα της Ρωσίας κατά του ενεργειακού μας συστήματος. Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την αεράμυνά μας όσο το δυνατόν περισσότερο πριν από την έναρξη του χειμώνα. Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διάσωση ζωών και είμαι ευγνώμων γι' αυτό».